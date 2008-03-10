داغ شدن بازار خصوصی سازی از طریق OTC در پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر با نزدیک شدن به پایان سال و با توجه به تاکید شرکتهای شبه دولتی به واگذاری اموال مازاد و یا غیر استراتژیک خود، فعالیت شرکتها در زمینه خصوصی سازی شدت گرفته است. در این راستا هر از گاهی آگهی هایی در زمینه فروش و عرضه شرکتها در بورس و بازار خارج از بورس به چشم می خورد.

از شرکت شبکه مبادلات غیر بورسی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO OTC) نیز خبر می رسد که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 21 و 22 اسفند ماه 86 دو شرکت سرمایه گذاری "رنا" و سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، هر کدام به واگذاری سهام یکی از شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه پذیر خود اقدام نموده اند.

شرکت سرمایه گذاری "رنا" قصد دارد دو درصد سهام خود در شرکت کالج بین المللی هوانوردی را واگذار نماید و بقیه سهام این شرکت در اختیار دو سهامدار 49 درصدی قرار دارد. موضوع فعالیت این شرکت به طور خلاصه عبارت است از برگزاری ارائه کلیه دوره های آموزشی، پروازی، زمینی، خدمه پروازی و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت است.

سرمایه این شرکت 100 میلیون ریال منقسم به یکصد هزار سهم با نام یکهزار ریالی است و قیمت پایه هر سهم 10 هزار ریال و برای کل سهام قابل واگذاری معادل 20 میلیون ریال است. جلسه این مزایده ساعت 9 صبح روز سه شنبه 21 اسفند در تالار مبادلات IDRO OTC واقع در خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان شهید عاطفی پلاک 36 برگزار می شود.

همچنین در روز چهارشنبه 22 اسفند نیز شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، 97.77 درصد سهام شرکت صنایع نساجی نقره نخ را به طور یکجا و نقد از طریق تالار مبادلات IDRO OTC با قیمت پایه هر سهم 636 ریال واگذار خواهد نمود.

نکته جالب توجه در مورد این شرکت این است که ارزش اسمی هر سهم 480 ریال است که در نوع خود پدیده ای نادر است و عرضه این سهام نیز به طور مزایده حضوری و با تعیین قیمت پایه و گذاشتن سپرده شرکت در معامله خواهد بود که در این مزایده نیز مالکیت و مدیریت شرکت به طور کامل به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.

اطلاعات بیشتر عرضه این شرکتها با توجه به لزوم گسترش سیاست الکترونیکی شدن ارتباطات، در سایت اینترنتی IDRO OTC به آدرس www.idrootc.com درج می شود که گامی در جهت تسهیل کسب اطلاعات و کاهش سفرهای درون شهری نیز به شمار می رود.

گفتنی است با توجه به تاکید دولت بر تسریع در خصوصی سازی، شرکتهای مجموعه سازمان گسترش سعی داشته اند در این زمینه پیشگام بوده و این سیاست درست را هر چه سریعتر اجرایی نمایند.

تاکنون در این راستا، شرکتهای مهندسی و فناوری حرارتی دمافین و ایران کاوه سایپا در تالار IDRO OTC واگذار شده اند و مدیریت مجموعه سازمان گسترش بر این روش واگذاری با توجه به شفافیت و سلامت بیشتر آن تاکید دارد. این روش تاکنون رضایت نسبی خریداران و فروشندگان را در برداشته است.