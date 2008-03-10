نشست نوازی با مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال درحالی به دیدار ملوان بندرانزلی می رود که همچون دو مسابقه گذشته مقابل برق شیراز و صباباتری محمد نوازی جایی در فهرست 18 نفره این تیم ندارد.

سوتفاهمات به وجود آمده بین نوازی و فیروز کریمی باعث شده تا بازیکن باتجربه کم کم از تیم فوتبال استقلال دور شود و زمزمه هایی در خصوص جدایی قریب الوقوع او از جمع آبی پوشان مطرح شود.

درهمین ارتباط محمد نوازی طی نشستی با مسئولان باشگاه استقلال از آنها در خواست کرده است تا راه حلی پیش روی وی قرار دهند تا از شرایط کنونی رهایی پیدا کند. با این شرایط قرار است پس از دیدار استقلال مقابل ملوان انزلی در جلسه با حضور علی فتح الله زاده، فیروز کریمی و محمد نوازی، مشکلات این بازیکن باتجربه مطرح و راه حلی برای آن انتخاب شد.

در مقطع کنونی به نظر می رسد با وساطت مدیرعامل باشگاه استقلال شرایط برای همراهی نوازی با آبی پوشان در دیدارهای آتی فراهم آید.

نوازی پس از حضوری کوتاه در بازی استقلال - شیرین فراز کرمانشاه از ترکیب آبی پوشان خارج شد و تاکنون حتی فرصت نیمکت نشینی این تیم در بازی های لیگ را نیز نیافته است.

تیم فوتبال استقلال، فردا (سه شنبه) در چارچوب دیداری معوقه از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16 در ورزشگاه آزادی به دیدار ملوان بندرانزلی می شود.