باید به فکر امتیازات خارج از خانه باشیم / به ترس بازیکنان باختیم

نادر دست نشان در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت تیمش گفت: متاسفانه به جز بازی با پرسپولیس در سایر دیدارهای خانگی به راحتی امتیاز از دست داده ایم و این موضوع عجیب است که چرا نمی توانیم در ورزشگاه خانگی به نتایج دلخواه دست یابیم، به همین دلیل باید به فکر کسب امتیازات خارج از خانه باشیم تا بتوانیم سهمیه تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم.

وی در مورد شکست تیمش برابر مقاومت سپاسی شیراز تصریح کرد: در دقیقه نخست این دیدار و روی یک ضربه ساده دروازه ما باز شد اما پس از آن تیم مقاومت 90 دقیقه دفاع کرد تا گل برتری خود را حفظ کند. پنج موقعیت تک به تک ما در این دیدار هدر رفت و دوبارهم توپ هایمان به تیر دروازه برخورد کرد، همچنین داور یک پنالتی صددرصد ما را نادیده گرفت.

سرمربی تیم فوتبال پگاه گیلان ادامه داد: البته تمام این مسائل توجیهات است. به نظر می رسد بازیکنان ما در رشت قدرت گلزنی صددرصدی را ندارد و گرنه می توانستیم با اختلاف گل زیاد در این دیدار پیروز شویم.

وی با اشاره به صحبت های پیروانی در پایان مسابقه که اعلام کرد تیم مقاومت در این دیدار باید شکست می خورد و پگاه استحقاق پیروزی را داشت، افزود: بعد از دو پیروزی خارج از خانه در لیگ برتر و جام حذفی باید در این دیدار پیروزی می شدیم اما به نظر می رسد بازیکنان ما در بازی های خارج از خانه شجاع تر هستند و امروز هم به ترس بازیکنان خود باختیم.

دست نشان در پایان گفت: هنوز نا امید نیستیم چون زنده ایم، پس با امیدواری در مسابقات بعدی به میدان می رویم تا با کسب امتیازات لازم بتوانیم مانع ازسقوط تیم به دسته پائین شویم.

تیم فوتبال پگاه گیلان عصر امروز در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در ورزشگاه خانگی با یک گل مغلوب مقاومت سپاسی شیراز شد.