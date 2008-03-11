شرایط ساخت 171 هزار واحد مسکونی کارگری فراهم شد

خبرنگار مهر از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطلاع کرد: براساس جدیدترین آمار، تا پایان هفته دوم اسفند ماه سال جاری تعداد 409 هزار و 545 نفر کارگر فاقد مسکن مورد شناسایی قرار گرفته که بیشترین تعداد آن مربوط به استانهای تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، مرکزی و فارس است.

در همین ارتباط تا کنون بیش از هزار و 937 هکتار زمین نیز به امر ساخت مسکن کارگران فاقد مسکن اختصاص یافته که با توجه به امکان ساخت 75 واحد مسکونی در هر هکتار، شرایط ساخت بیش از 171 هزار واحد مسکونی فراهم شده است.

همچنین تاکنون 142 پروژه ساخت واحد مسکونی، در مرحله آماده سازی قرار دارد و 26 پروژه نیز در مرحله ساخت است.

وزارت کار و امور اجتماعی ضمن سعی بر هماهنگی فعالیتهای خود در زمینه خانه دار کردن کارگران فاقد مسکن با برنامه های وزارت مسکن و شهرسازی، تلاش دارد تا با انتخاب کارفرمایان دارای صلاحیت، بر عملکرد تعاونی های مسکن کارگری نیز نظارت داشته باشد.

در این راستا خردادماه سالجاری تفاهم نامه بین وزارت کار و امور اجتماعی و خانه صنعت و معدن به امضا رسیده بود.

سیاستهای وزارت کار و امور اجتماعی در راستای تامین مسکن کارگران، مشکلات و چالشهای پیش رو و چشم انداز آینده و همچنین توجه به نیازهای مالی کارگران در تامین منابع مالی، مانند برخورداری از حساب ویژه پس انداز مسکن کارگران در این تفاهام نامه مورد اشاره قرار گرفته بود.

خانه صنعت و معدن متعهد است تا با انتخاب سازندگان دارای صلاحیت و با قیمت تمام شده مناسب، در تامین مسکن مناسب برای کارگران بکوشد و همچنین درپیش بینی قیمتهای تمام شده جهت کاهش مشکلات مالی کارگران در مراحل ساخت همکاری کند.