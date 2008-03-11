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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۴

ویژه نامه تحول در حوزه های علمیه منتشر شد

ویژه نامه تحول در حوزه های علمیه منتشر شد

مدیر واحد ترویج پژوهش معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم از انتشار ویژه نامه تحول با عنوان" برای فردا" در ضمیمه فصلنامه خشت اول در حوزه های علمیه خبر داد.

مهدی محقق در  گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این ویژه نامه در 24 صفحه به صورت ضمیمه نشریه خشت اول با موضوعاتی مانند بازتاب سخنان مقام معظم رهبری با موضوع تحول در حوزه و گفتگو با شخصیتهای مختلف حوزوی در این باره منتشر شد.

وی افزود: این ویژه نامه با همکاری دبیرخانه شورای ارتقای و پشبرد حوزه های علمیه تولید شده و در آن مصاحبه ها و مقالاتی از شخصیتهای حوزوی مانند حجت الاسلام امینی، حجت الاسلام احمد واعظی ، حجت الاسلام پارسانیا و  حجت الاسلام اعرافی ، در کنار یادداشتها و تحلیل هایی با موضوع تحول در حوزه های علمیه  از طلاب جوان حوزه منتشر شده است.

مدیر واحد ترویج پژوهش معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم گفت: این نشریه منتشر شده و هم اکنون درحال ارسال آن به مدارس علمیه سراسر کشور هستیم.

کد مطلب 652454

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