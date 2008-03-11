ویژه نامه تحول در حوزه های علمیه منتشر شد

مهدی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این ویژه نامه در 24 صفحه به صورت ضمیمه نشریه خشت اول با موضوعاتی مانند بازتاب سخنان مقام معظم رهبری با موضوع تحول در حوزه و گفتگو با شخصیتهای مختلف حوزوی در این باره منتشر شد.

وی افزود: این ویژه نامه با همکاری دبیرخانه شورای ارتقای و پشبرد حوزه های علمیه تولید شده و در آن مصاحبه ها و مقالاتی از شخصیتهای حوزوی مانند حجت الاسلام امینی، حجت الاسلام احمد واعظی ، حجت الاسلام پارسانیا و حجت الاسلام اعرافی ، در کنار یادداشتها و تحلیل هایی با موضوع تحول در حوزه های علمیه از طلاب جوان حوزه منتشر شده است.

مدیر واحد ترویج پژوهش معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم گفت: این نشریه منتشر شده و هم اکنون درحال ارسال آن به مدارس علمیه سراسر کشور هستیم.