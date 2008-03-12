خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : تالبوت رایس خاورشناس و باستان شناس انگلیسی در این اثر با وسعت معلومات خود توانست مجموعه با ارزشی از آثار هنر اسلامی را گرد آورد. نویسنده سیر تاریخ هنر اسلامی را از نخستین سالهای ظهور اسلام تا اواخر دوره صفویه بررسی کرده است. تقسیم منطقه ای و زمانی آثار هنری اسلامی همراه با تصاویر زیبا بر ارزش علمی این کتاب افزوده است.

هدف نویسنده در تالیف کتاب این است که ابتدا آثار را طبق زمان و سپس بر مبنای سرزمینهای جغرافیایی معرفی کند تا پیشرفتهایی را که طی سده های دراز رخ داده و نیز تنوعاتی را که در مناطق گوناگون به وجود آمده تصویر کند زیرا دنیای اسلام سرزمینی وسیع است و طبعا جمعیت آن از همه نژادهای شناخته شده بشری تشکیل یافته است.

ضرورت ایجاب می کرد که این کتاب به فصلهای جداگانه تقسیم شود تا از بیشتر کتابهایی که درباره هنر اسلامی تالیف شده قابل تشخیص باشد زیرا اغلب کتابهای موجود درباره هنر اسلامی معمولا یا بر اساس محدوده جغرافیایی یا بر مبنای مواد و مصالح تدوین شده است.

اما این کتاب بر حسب منطقه ای خاص، یا موضوعی خاص مانند سفالگری، فلزکاری، نقاشی یا هر چه که بتوان آن را در فصلی جداگانه بررسی کرد تنظیم شده است.

کتاب از دوازده فصل از هنر در نخستین سالهای اسلام تا اواخر دوران صفویه تشکیل شده و در انتهای کتاب نیز فهرست تصاویر رنگی نیز آماده و تدوین شده است.