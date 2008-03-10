رژیم اسرائیل در برابر مقاومت شکست خورده است / برای برقراری آتش بس به مصر کمک می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هنیه در بیانیه ای که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، گفت که دولت وی "به مسئولان مصری در دستیابی به آتش بس دوجانبه، همزمان و فراگیر با هدف رفع محاصره ملت فلسطین کمک خواهد کرد".



وی تاکید کرد: آتش بس باید به گونه ای باشد که به توقف تجاوزگری، برداشته شدن محاصره و ساختار سازی دوباره روابط داخلی براساس پایبندی به حقوق و اصول ملی و وحدت ملت فلسطین منجر شود.

به گفته هنیه، تغییر موضع رژیم اسرائیل درخصوص ادامه تجاوزگری به نوار غزه در واقع اعتراف به شکست و تحکیم اصل بازدارندگی است که مقاومت فلسطین آن را ایجاد کرده است.

وی این تغییر موضع را همچنین اذعان آمریکا و رژیم اسرائیل به ناتوانی در شکستن اراده ملت فلسطین دانست.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین خاطرنشان کرد: ما با اهتمام تحولات بعد از شکست تجاوزگری رژیم اسرائیل به شمال نوار غزه و عقب نشینی ماشین نظامی این رژیم در برابر پایداری ملت فلسطین و دلاوری مبارزان و جانفشانی مردم و کودکان فلسطینی را دنبال می کنیم.