سفر طولانی الاتحاد به اصفهان / AFC اعتراض نماینده سوریه را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان حریف سوریه ای تیم فوتبال سپاهان ایران در نخستین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، با پرواز دمشق - الشارجه وارد کشور امارات شدند و پس از آن صبح امروز با پرواز الشارجه - تهران وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران شدند که به علت تهیه نکردن و نبودن بلیت پرواز به اصفهان بالاجبار با اتوبوس راهی اصفهان شدند.

برپایه این گزارش، طبق اخبار واصله کاروان این تیم ساعت 19:30 دقیقه امشب وارد اصفهان می شود و پس از استراحتی کوتاه در هتل عباسی این شهر، ساعت 21 امشب نخستین تمرین خود را در ورزشگاه فولادشهر و زیر نور انجام خواهد داد.

همچنین این تیم ساعت 15:30 دقیقه عصر فردا آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با سپاهان ایران به مدت یک ساعت در همین ورزشگاه برگزار خواهد کرد.

البته مسئولان باشگاه الاتحاد سوریه به نحوه سفر خود به اصفهان اعتراض داشتند اما نمایندگان AFC با توجه به مستندات موجود و دلایل ارائه شده از سوی باشگاه سپاهان، این اعتراض را مردود دانستند و با آنها به شدت برخورد کردند.

طبق نظر نمایندگان AFC مقصر اصلی این اتفاقات بی برنامگی و اشتباه مسئولان این باشگاه در تعیین مسیر سفر به اصفهان بوده است زیرا پرواز مستقیم از دمشق به اصفهان وجود دارد.

طبق بند C ماده 12 مقررات مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، ورزشگاهی که به عنوان محل میزبان برگزاری یک مسابقه انتخاب می شود باید در شهری که فرودگاه بین المللی داشته و یا شهری که به چنین فرودگاه نزدیک باشد، واقع شده باشد که ورزشگاه فولاد شهر با توجه به فرودگاه بین المللی شهر اصفهان از این شرایط برخوردار است.

ازسوی دیگرتیم فوتبال سپاهان ایران که در هتل عباسی اقامت دارد، ساعت 16 عصر فردا آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با الاتحاد سوریه در ورزشگاه آرارات برگزار خواهد کرد.

همچنین مصاحبه مطبوعاتی سرمربیان تیم های سپاهان ایران و الاتحاد سوریه پیش از دیدار نخست خود در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، ساعت 20 الی 21 فردا و در هتل آسمان برگزار می شود. ضمن اینکه جلسه هماهنگی دو تیم هم ساعت 20 تا 21 انجام می شود.