برقراری امنیت کامل در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده در جریان نشست با معاونین و فرماندهان انتظامی استان فارس افزود: اگرچه تمام دستگاهها و سازمانها در تحقق امر امنیت اجتماعی دخیل هستند اما تاثیر نیروی انتظامی در این موضوع بسیار حساس تر و بیشتر است.

استاندار فارس ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد نیروی انتظامی این استان یادآور شد: با توجه به نزدیکی مراسم چهارشنبه سوری و آغاز سفرهای نوروزی، حضور مناسب و آماده نیروی انتظامی استان منجر به خودداری از شرارت بسیاری از مخلان نظم و امنیت جامعه می شود.

رضا زاده در بخش دیگری از این نشست گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران اثرگذار و مقتدر محسوب شده که همه کشورها باید در محاسبات خود برای آن جا باز کنند .

وی سفر اخیر احمدی نژاد به عراق و همچنین شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران را نشانگر اقتدار این نظام دانست.

استاندار فارس از اتخاذ مواضع صریح و بدون پرده پوشی در برابر جنایات آمریکا و اسرائیل و عدم مصالحه سیاسی دولتمردان نظام در رابطه با حقوق ملت مسلمان ایران و سایر ملل به عنوان دلایل محبوبیت روزافزون رئیس جمهور و دولتمردان ایران در دل آزادیخواهان جهان برشمرد و تاکید کرد: برخورداری از این سرمایه بزرگ به دلیل همراهی و همدلی ملت با نظام و دولت اسلامی بوده و یکی از اساسی ترین و پایدارترین موضوعی که می تواند موجب حفظ این سرمایه شود توسعه امنیت اجتماعی است.