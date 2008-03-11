جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز سه شنبه 21 اسفند ماه با حجم زیادی از برنامه ها، همایش ها و نشستهای خبری در حوزهای مختلف اجتماعی مواجه هستیم .

مراسم معرفی وب سایت فروش اینترنتی سفرهای ارزان قیمت

این مراسم با حضور حمزه زاده مدیر کل گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی و دست اندرکاران امر ، امروز راس ساعت 8.30 در هتل سیمرغ برگزار می شود.

مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه

در این برنامه که در میدان ارگ وزارت دادگستری برگزاری می شود، دکترجمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مسائل مختلف به سوالات خبرنگاران پاسخگو خواهد بود.

برگزاری دومین همایش حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی

مراسم افتتاحیه این همایش با سخنرانی حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه ساعت 8 صبح در هتل المپیک واقع در ضلع غربی ورزشگاه آزادی آغاز می شود.

نشست خبری سردار رادان درخصوص چهارشنبه آخر سال

سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ساعت 10 صبح امروز درخصوص تمهیدات نیروی انتظامی برای چهارشنبه آخر سال صحبت می کند.

این برنامه در ستاد فرماندهی تهران بزرگ واقع در اتوبان حقانی ، انتهای خیابان پارک طالقانی برگزار می شود.

برگزاری بیست و هشتمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان

این جلسه امروز ساعت 10 صبح به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان و به منظور بررسی عملکرد ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و همچنین معرفی دستگاههای برتر در سال 86 برگزار می شود.

محل برگزاری این جلسه نیز خیابان آفریقا ، خیابان سایه سازمان ملی جوانان است.

نشست خبری سازمان وظیفه عمومی ناجا

در این نشست درخصوص عملکرد یک ساله ، مباحث مربوط به معافیت ها ، مشمولین و سایر مطالب مرتبط با فعالیت سازمان وظیفه عمومی ناجا مباحثی مطرح خواهد شد.

این نشست ساعت 10 صبح امروز در محل سازمان واقع در میدان سپاه برگزارمی شود.

اجرای طرح امداد جاده ای و راهنمایی مسافران نوروزی

طرح امداد جاده ای و راهنمایی مسافران نوروزی در سراسر کشور توسط جمعیت هلال احمر به اجرا در می آید و با حضور دکتر خاتمی رئیس جمعیت هلال احمر کنفرانس خبری در این خصوص برگزار می شود.

این برنامه ساعت 9.30 امروز در خیابان ولیعصر بالاتراز میدان ونک ساختمان صلح جمعیت هلال احمر برگزار می شود.

نشست خبری معاون حقوقی سازمان ثبت احوال

در این نشست که ساعت 10 صبح در سالن شهید رجایی وزارت کشور برگزار می شود ، عبودی معاون حقوقی ثبت احوال درخصوص انتخابات و مسائل مرتبط با ثبت احوال صحبت می کند.

تریبون سلامت دکترعلویان

این برنامه امروز ساعت 10 صبح در وزارت بهداشت واقع در خیابان حافظ ، تقاطع جمهوری برگزار می شود و دکتر علویان معاون سلامت وزیر بهداشت به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.

نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نشست خبری حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز ساعت 10 صبح در محل سازمان واقع در ضلع شمالی پارک شهر خیابان فیاض بخش برگزار می شود.

برگزاری سومین همایش سالانه ارتوپدی

این همایش با عنوان بررسی مشکلات و عوارض درمان شکستگیهای اندام فوقانی و تحتانی امروز در بیمارستان آتیه با حضور کلیه پزشکان عمومی ، ارتوپد و جراحان برگزار می شود و تا 24 اسفند ماه نیز ادامه دارد.

نشست خبری معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی

این نشست همزمان با نمایشگاه صنایع دستی رخت ها ساعت 9.30 صبح امروز در مجموعه فرهنگی سعد آیاد کاخ ملت برگزار می شود.

مراسم روز زیبا سازی

دراین مراسم که با حضور ملاصالحی مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهر تهران برگزار می شود ، شهروندان و شورایاران نمونه محلات معرفی و تقدیر می شوند و همچنین از برگزیدگان عکاسی و نقاشی زشت و زیبای شهر تهران نیز تقدیر به عمل می آید.

مراسم روز زیبا سازی ساعت 9.30 در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

نشست مطبوعاتی در خصوص تولید داروی جدید رفع کمبود آهن

این نشست در پی موفقیت داروسازان مرکز لابراتوارهای رازک درتولید داروی جدید رفع کمبود آهن با ویژگیهای منحصر به فرد ، با حضور مجریان طرح ساعت 11 امروز در محل شرکت لابراتوارهای رازک واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، روبروی شرکت مینو برگزار می شود.