پنج نظامی آمریکا در عراق کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ قاسم عطا سخنگوی طرح امنیتی بغداد موسوم به "اعمال حاکمیت قانون" به خبرگزاری فرانسه گفت که یک فرد انتحاری حامل کمربند انفجاری خود را در مسیر گشتی پیاده نیروهای ارتش آمریکا در محله المنصور در غرب بغداد منفجر کرد.



شاهدان عینی تاکید کردند که دستکم پنج نظامی در این حمله کشته شده اند. یک نفر از شاهدان که سربازی عراقی است، گفت: با رسیدن به محل حادثه، جسد پنج نظامی را مشاهد کردیم و یک مترجم نیز زخمی شده است.