به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌هایی همچون "نغمه و گل" شامل ترانه‌های بهاری، "کاروان گل" با بیان حکایات، خاطره‌ها و "مرز پرگهر" با محوریت معرفی آداب و رسوم استان‌های مختلف از تولیدات گروه تاریخ، ادب و هنر شبکه جام جم است که در ایام نوروز از شبکه جام جم روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه‌های "نگاه 86" با محوریت رویدادهای سال 86 و "روزگاران" با محوریت سالروز تاسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از تولیدات گروه سیاسی شبکه جام جم برای پخش در ایام نوروز است.

ـ برنامه‌های "شکوه سبز" با محوریت بررسی قطعات ادبی و "میلاد بهار" با بررسی افرادی که به دین اسلام ملحق شدند از تولیدات گروه فرهنگ و اندیشه دینی برای ایام نوروز است.

ـ برنامه‌های "پیک بهاری"، "بهار آمد"، "سرزمین مهر"، "نوروزنامه"، "ایران افق‌های روشن" و "رخدادهای علمی سال 86" از تولیدات گروه اجتماعی و اقتصادی برای پخش در ایام نوروز است. پیک بهاری به حال و هوای مردم در ایام نوروز، بهار آمد به طبیعت ایران، سرزمین مهر به امکان تاریخی ایران، نوروزنامه به لحظه تحویل سال، ایران افق‌های روشن به سالروز آری گفتن مردم به جمهوری اسلامی و رخدادهای علمی سال 86 به دستاوردهای سال 86 می‌پردازد.

ـ برنامه‌های "مروری بر افتخارات ورزشی کشور در سال 86"، "ایرانی سلام"، "ایرانشهر"، "ره‌آورد کشتی در سال 86" و "تماشا" از تولیدات گروه ورزش و تفریحات سالم شبکه جام جم است که در ایام نوروز روی آنتن می‌رود. مروری بر افتخارات ورزشی کشور در سال 86 به دستاوردهای ورزشی در سال 86 می‌پردازد. برنامه ایرانی سلام با اجرای حسین رفیعی و مسعود روشن‌پژوه شامل یک مسابقه است. ره‌آورد کشتی در سال 86 به افتخارات کشتی در سال 86 و تماشا به مسئله تغذیه در ورزش و ... می‌پردازد.

ـ برنامه‌های "از نو بسازیم" و "یک سبد بهار" از تولیدات گروه کودک و نوجوان شبکه جام جم برای ایام نوروز است. از نو بسازیم به موضوعات نوروزی و یک سبد بهار به موضوعات نوروزی به زبان طنز می‌پردازد.