30 دستگاه تاکسی بی سیم به ناوگان حمل و نقل شیراز افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور مفتاحی، عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تاکسی های بی سیم بر اساس پراکندگی جاذبه های گردشگری مورد استقبال میهمانان نوروزی تقسیم می شوند و ایستگاه عمده آنها در مکانهای زیارتی یا سیاحتی مانند حرم مطهر شاهچراغ (ع)، دروازه قرآن، حافظیه، سعدیه و ... قرار دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همچنین در خصوص نرخ کرایه های تاکسی برای سال جدید با بیان اینکه نرخ کرایه های تاکسی تا این لحظه هیچ گونه افزایشی نداشته است، بیان داشت: نرخ فعلی قرار نیست اضافه شود و تا زمانی که خبری مبنی بر افزایش یا عدم افزایش نرخ کرایه تاکسی از طرف این سازمان اعلام نشده است، رانندگان موظفند بر اساس نرخ مصوبه پیشین عمل کنند.