تشکیل اولین جلسه کمیسیونهای تخصصی شورای ارتقاء حوزه های علمیه

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کمیسیون تخصصی پژوهش شورای ارتقا و پیشبرد حوزه های علمیه با حضور معاونین پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران، مرکز جهانی علوم اسلامی، مدیران ارشد پژوهشی حوزه علمیه قم در ساختمان انجمنهای علمی حوزه برگزار شد.

در این جلسه ضمن معارفه اعضاء و تشریح اهداف کمیسیون، حجت الاسلام امینی معاون پژوهشی حوزه به عنوان رئیس و سید علی عماد مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

کمیسیون تخصصی آموزش این شورا نیز روز پنجشنبه 23 اسفند با حضور مدیران ارشد آموزشی حوزه علمیه و دیگر مراکز حوزوی در ساختمان انجمنهای علمی حوزه برگزار می شود. پیش بینی می شود کمیسیونهای تبلیغ، تهذیب و تربیت، تشکیلات و مدیریت و حوزه و نظام نیز تا قبل از اتمام سال جاری اولین جلسه خود را برگزار کنند.

شورای ارتقا و پیشبرد حوزه های علمیه پس از سخنان مقام معظم رهبری بر ضرورت تحول در حوزه با حضور آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان رئیس شورا، آیت الله مقتدایی نایب رئیس و نماینده شورای عالی حوزه در ستاد، حسینی بوشهری مدیر حوزه علمیه برادران، شرعی مدیر حوزه علمیه خواهران، طباطبایی مدیر حوزه علمیه جامعه الزهرا (س)، اعرافی مدیر مرکز جهانی علوم اسلامی، ربانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و امینی معاون پژوهشی حوزه علمیه قم به عنوان دبیر شورا تشکیل می شود.