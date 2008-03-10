فضای کشور بیانگر سطح مترقی رفتار سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست مشترک مدیران عامل خبرگزاریها و مدیران مسؤول روزنامه ها با مسئولان وزارت کشور بعد ازظهر امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.



در این نشست که به منظور هم اندیشی پیرامون مسائل روز بویژه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل دفتر وزیر کشور برگزار شد مدیران مسؤول روزنامه ها و مدیران عامل خبرگزاریها به ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.



در این نشست، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور طی سخنانی با تشریح فرایند برگزاری و مراحل اجرایی انتخابات، پایبندی به نص قانون در تمامی مراحل برگزاری انتخابات را اولویت اصلی وزارت کشور و دست اندرکاران اجرایی انتخابات عنوان کرد و گفت : علیرغم آنکه معتقدیم قوانین موجود بعضاً دارای ابهاماتی می باشد، اما در تمامی مراحل تا کنون سعی داشته ایم حتی المقدور اقدامات از ضوابط باثباتی پیروی کند و با اتخاذ رویه ای معقول و منطقی، از حجم اصطکاکها و کشمکشها در رد یا قبول نظرات کاسته شود.



وزیر کشور با اشاره به اینکه تلاش و اهتمام وزارت کشور در تعامل با جهات مختلف برگزاری انتخابات، مبتنی بر حفظ آرامش فضای انتخاباتی و جلوگیری از ایجاد تنشها بوده است، افزود : این دوره از انتخابات جزو سختترین دوره ها است زیرا قرار بود برگزاری رایانه ای مبنا باشد اما در نهایت با برگزاری موازی به صورت سنتی و رایانه ای موافقت شد که همین امر کار اجرا را به طور مضاعف با دشواری روبرو ساخته است.



وی همچنین با اشاره به ایجاد تحولات و نوآوری در استفاده از سبکها و روشهای مربوط به مراحل مختلف اجرایی انتخابات، مرور و بازنگری در قوانین و آئین نامه ها به منظور آسان سازی در کاربرد مقررات موجود را از دیگر اهداف و تلاشهای وزارت کشور برشمرد و گفت : تمامی اضلاع وزارت کشور از استانداریها و فرمانداریها گرفته تا عمق بخشداریها به سختی و با جدیت درگیر شبکه انتخابات شده و اقدامات بسیار مهمی در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری صورت گرفته است.



وی در همین زمینه تاکید کرد : اقدامات یک سال اخیر در حوزه دولت الکترونیک مساوی و برابر با اقداماتی است که طی 10 سال اخیر در این حوزه انجام گرفته است.



پورمحمدی ارائه و تحویل کارت ملی به 98 درصد از هموطنان را از مهمترین اقدامات دانست و گفت : ظرف 30 ماه گذشته، میزان ارائه خدمات در این حوزه به مردم از 17 میلیون کارت ملی به 47 میلیون کارت ملی افزایش پیدا کرده است.



وزیرکشور در پایان به تحلیل روند تبلیغات نامزدها و داوطلبان انتخابات با توجه به موازین و مقررات جدید قانونی پرداخت و از تلاش رسانه ها و روزنامه ها در تقویت فضای اخلاقی تبلیغات انتخاباتی تقدیر و تشکر کرد.