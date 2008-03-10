واکنش آمریکا به تعویق دوباره انتخاب رئیس جمهوری لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"دانا پرینو" سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران پس از به تاخیر افتادن انتخاب رئیس جمهوری لبنان برای شانزدهمین بار گفت: این تاخیر مکرر قابل قبول نیست.

پرینو همچنین برای سرپوش گذاشتن بر مداخلات کشورش، خواستار خاتمه دخالت کشورهای خارجی در امور لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور شد.

سخنان این مقام آمریکایی در حالی است که مداخله واشنگتن در امور لبنان از موانع اصلی حل نشدن بحران سیاسی این کشور است.

لبنان از روز 24 نوامبر تاکنون بدون رئیس جمهوری است.

مشاور اطلاع رسانی نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز گفت: نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری آتی این کشور به 25 مارس (5 فروردین) موکول شد.

این برای شانزدهمین باراست که از زمان مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان در سپتامبر سال 2007 نشست پارلمان این کشور به تعویق می افتد.



"علی حمدان" دراین باره گفت : رئیس پارلمان لبنان تصمیم گرفت نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری آتی لبنان را برای شانزدهمین بار به تعویق بیندازد.به گفته وی قراراست نشست بعدی پارلمان در روز 25 مارس (5 فروردین ماه) در ساعت 12 ظهر برگزار شود.

قراربود فردا سه شنبه 11 مارس (21 اسفند) نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری برگزار شود.