حمایت هنرمندان از لیست اصلاح طلبان تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پی درج خبری مبنی بر اعلام حمایت تعدادی از هنرمندان کشور از ائتلاف اصلاح طلبان در سایت رسمی این ستاد و برخی مطبوعات، بیانیه هایی در تکذیب این خبر از سوی هنرمندان صادر شد .

دراین میان برزو ارجمند در بیانیه خود انتخابات را وظیفه ای ملی خوانده و ضمن دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات آورده است : از هیچ لیست یا حزب یا جناح خاص اصلا پشتیبانی نکرده ام ، شنیده ام که نام مرا به عنوان حامی یکی از لیست ها درج کرده اند که آن را تکذیب می کنم .

بهاره رهنما نیز در بیانیه ای تبلیغ برای رای دادن به گروه و احزاب خاص را از سوی خود تکذیب کرده و با اعلام اینکه در انتخابات 24 اسفند همانند انتخابات گذشته در کشور شرکت خواهد کرد ، حضور در انتخابات را حق قانونی و انسانی هر زن ایرانی خوانده است .

لاله و ستاره اسکندری هم در بیانیه ای مشترک ضمن دعوت از مردم به شرکت در انتخابات ، به لیست منتشر شده در سایت اینترنتی ائتلاف اصلاح طلبان اشاره کرده و آورده اند : شائبه هرگونه جهت گیری سیاسی تکذیب می گردد .

محبوبه ریاستی دیگر هنرمند نام برده شده از سوی ستاد اصلاح طلبان نیز در بیانیه خود اعلام کرده است : براعت ، بی اطلاعی و عدم حمایت خود را از لیست مورد بحث اعلام می نمایم .

همچنین در بیانیه بهناز جعفری بازیگر سینما و تلویزیون آمده است : اینجانب ضمن احترام به همه گروه های انتخاباتی و ضمن تشویق همه مردم سرزمینم به شرکت در انتخابات اعلام می نمایم هرگونه امضا یا توصیه یا پشتیبانی من ، درمورد گروه ها و احزاب و دسته بندی های سیاسی به طور قطع صحت نداشته و ندارد .

حسن جوهرچی ، اصغر پورهاجریان ، چیستا یثربی ، داوود فتح علی بیگی و نغمه ثمینی نیز از درج نامشان به عنوان حامی ائتلاف اصلاح طلبان اظهار بی اطلاعی کرده اند.

رسول صدر عاملی که از وی به عنوان مسئول جمع آوری امضا ها در حمایت از ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نام برده می شود نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد : بدینوسیله به اطلاع می رسانم که تا این تاریخ لیست انتخاباتی هیچ گروه ، حزب و دسته ای را امضا نکرده ام و هیچ نوع فعالیت انتخاباتی در هیچ جا ندارم .

این تهیه کننده و کارگردان سینما ضمن دعوت از همه مردم برای شرکت در انتخابات 24 اسفند اعلام کرده است که در هیچ ستاد انتخاباتی فعالیت ندارد .