تیم فوتبال جوانان ایران اول فروردین عازم امارات می شود

به گزارش خبرنگارمهر، تیم جوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا (آبان ماه در عربستان) آماده می کند ، پس از شرکت در تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان و کسب مقام سومی این تورنمنت، به دعوت فدراسیون فوتبال امارات و برای انجام دو دیدار دوستانه مقابل تیم جوانان این کشور، عازم شهر دبی خواهد شد .

تیم جوانان کشورمان طی روزهای دوم و چهارم فروردین ماه در دو دیدار دوستانه به مصاف تیم فوتبال جوانان امارات خواهد رفت .

همچنین تیم فوتبال کمتر از 14 سال کشورمان نیز طی روزهای 7 تا 14 فروردین اردوی تدارکاتی خود را در امارات برپا خواهد کرد . این تیم خود را برای شرکت درمسابقات کمتر از 14 سال آسیا در اصفهان آماده می کند .

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان نیز احتمالا 20 فروردین ماه سال آینده به دعوت باشگاه الشباب امارات راهی این کشورخواهد شد و علاوه بر برپایی اردوی آمادگی دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم نوجوانان این باشگاه برگزارخواهد کرد. تیم نوجوانان کشورمان خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در ازبکستان آماده می کند.