پیروزی پتروشیمی در یک بازی پرتنش

به گزارش خبرنگار مهر تیم پتروشیمی بندر امام برای انجام دومین دیدار خود در جریان یازدهمین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا ساعت 18 روز گذشته (دوشنبه) در سالن اندیشه شهرک بعثت به مصاف ارتودکس اردن رفت و با نتایج (24 بر21)، (12 بر16)، (17 بر21) و (31 بر21) در طول 4 کوارتر متوالی به پیروزی 84 بر79 مقابل این تیم اردنی دست یابد.

در این مسابقه، رقابت نزدیک بازیکنان دو تیم علاوه بر جذابیت های فنی، حاشیه هایی را هم ایجاد کرد که عمده آنها مربوط به اعتراضات شدید بازیکنان دو تیم خطاب به داور مسابقه بود.

همچنین در یک صحنه پرتاب بطری از سوی یکی از تماشاگران جریان بازی را به سمت حاشیه های جدی تر سوق داد که خوشبختانه با مساعدت مامورین نیروی انتظامی این اتفاق عملی نشد.

در طول مسابقه نیز بازیکنان دو تیم علاوه بر اعتراضات شدید به داور درگیری های لفظی شدیدی با هم پیدا کردند که البته هیچ یک از آنها منجر به اتفاق تاسف باری نشد.

در جریان این مسابقه "تنی مدیسن" با کسب 29 امتیاز در طول 40 دقیقه حضور در زمین به عنوان بهترین بازیکن پتروشیمی و میدان لقب گرفت.