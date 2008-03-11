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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۴

نشست فعال سازی آکادمی فوتبال با حضور کفاشیان برگزار می شود

نشست فعال سازی آکادمی فوتبال با حضور کفاشیان برگزار می شود

در نشست مشترک رئیس فدراسیون فوتبال با روسای آکادمی فوتبال و کمیته جوانان فدراسیون فوتبال، راهکارهای فعال سازی آکادمی تخصصی فوتبال بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست علی کفاشیان ، دکترعلیزاده و مسعود معینی راهکارهای تاسیس و راه اندازی آکادمی تخصصی فوتبال به منظور ارتباط نزدیک مربیان تیم های ملی، جنبه های آموزشی، پژوهشی وعلمی فوتبال و نحوه ارتباط کمیته های مختلف فدراسیون بویژه کمیته های آموزش و جوانان با آکادمی فوتبال مورد بحث و تبادل نظر قرارخواهد گرفت .

دراین نشست مشترک توسعه فعالیت های علمی و آموزشی، استاندارد سازی، تدوین شاخصه های مربیان و بازیکنان ، نظام پشتوانه سازی و مدارس فوتبال و بهره برداری از ظرفیت های داخلی نظیر دانشگاه ها به منظور رشد علمی فوتبال کشور مورد بررسی قرار می گیرد .

نشست مذکورساعت 8 صبح روز چهارشنبه 22 اسفند ماه در محل آکادمی فوتبال برگزار خواهد شد .

کد مطلب 652501

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