نشست فعال سازی آکادمی فوتبال با حضور کفاشیان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست علی کفاشیان ، دکترعلیزاده و مسعود معینی راهکارهای تاسیس و راه اندازی آکادمی تخصصی فوتبال به منظور ارتباط نزدیک مربیان تیم های ملی، جنبه های آموزشی، پژوهشی وعلمی فوتبال و نحوه ارتباط کمیته های مختلف فدراسیون بویژه کمیته های آموزش و جوانان با آکادمی فوتبال مورد بحث و تبادل نظر قرارخواهد گرفت .

دراین نشست مشترک توسعه فعالیت های علمی و آموزشی، استاندارد سازی، تدوین شاخصه های مربیان و بازیکنان ، نظام پشتوانه سازی و مدارس فوتبال و بهره برداری از ظرفیت های داخلی نظیر دانشگاه ها به منظور رشد علمی فوتبال کشور مورد بررسی قرار می گیرد .

نشست مذکورساعت 8 صبح روز چهارشنبه 22 اسفند ماه در محل آکادمی فوتبال برگزار خواهد شد .