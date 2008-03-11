750 مجموعه بزرگ ورزشی در روستاهای کشور در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد علی آبادی شب دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی در ارومیه افزود: از این تعداد 450 مجموعه به بهره برداری رسیده و ما بقی نیز طی سال آینده به فضاهای ورزشی کشور افزوده خواهد شد.

وی توسعه فضاهای ورزشی در کشور را از اولویتهای اصلی دولت نهم عنوان کرد و افزود: در این راستا شاهد بهره برداری طرحهای بزرگ ورزشی از محل مصوبات سغر هیئت دولت به استانها هستیم.

علی آبادی مجموع طرح‌های ورزشی به تصویب رسیده در سطح کشور مربوط به سفرهای استانی رئیس جمهور را بالغ بر ‪ ۸۵۰ ‬ طرح اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰ ‬ درصد از طرح‌های ورزشی اهدایی رئیس جمهور در سفرهای استانی ایشان در سطح کشور به مرحله بهره‌برداری رسیده است .

وی عنوان کرد: از این تعداد علاوه بر بهره‌برداری از ‪ ۵۰ ‬ درصد آنها، ‪ ۴۰ ‬ درصد نیز در حال احداث و تنها ‪ ۱۰ ‬ درصد در حال مطالعه است .

علی آبادی، مدت زمان اجرای این طرح‌ها را به طور متوسط ‪ ۹ ‬ تا ‪ ۱۰ ‬ ماه عنوان کرد و گفت: به غیر از شمار اندکی از طرح‌های بزرگ ورزشی که به دو تا سه سال زمان نیاز است بقیه طرح‌ها در سال ‪ ۸۷ ‬ مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت .

وی افزود: تا پایان سالجاری تعداد طرح‌های ورزشی به بهره‌برداری رسیده در سطح کشور به دو هزار پروژه خواهد رسید که عمده‌ترین آنها طرح‌های ورزشی نیمه تمام و راکد است .

علی آبادی همچنین تعداد پروژه‌های ورزشی کشور را در زمان حاضر، سه هزار و ‪ ۵۰۰ ‬ طرح اعلام کرد و گفت: مجموع پروژه‌هایی که تنها در سال جاری در سطح کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند از مجموع طرحهایی که در طول سالهای بعد از انقلاب احداث شده‌اند، بیشتر است .

وی در مورد توسعه و گسترش ورزش‌های همگانی در سطح کشور نیز گفت: ورزش‌های همگانی جزء پایه‌های اصلی ورزش قهرمانی به شمار رفته و سازمان تربیت بدنی طرحی با عنوان "توسعه فضاهای روباز" را از سال آینده در کشور آغاز خواهد کرد .

علی آبادی ورزش قهرمانی را مور اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه با توجه به پتانسیل بالای کشور ایران در رده 12 آسیا قرار گرفته که برای ارتقای این رتبه دربازیهایی آسیایی چین به 26 مدال طلا نیاز داریم.

وی در این راستا تعداد ورزشکاران استان نسبت به بازیهای آسیایی سالهای گذشته با دوبرابر افزایش از 36 بازیکن به 60بازیکن خواهد رسید.

علی آبادی تفکر و رعایت مذهب و اخلاق دینی در ورزش را از دیگر اولویتهای کاری ورزش کشور در سال آینده عنوان کرد.

وی همچنین از حضور 550 کارشناس لیسانس و فوق لیسانس در ورزش کشور برای توسعه منابع انسانی خبر داد و گفت: 200 نفر از این تعداد در بخش ورزش بانوان فعال هستند.

معاون رئیس جمهور عملکرد نامناسب برخی فدراسیونها، هئیتها را در المپیاد ایرانیان مورد اشاره قرار داد و افزود: در این راستا تعدادی از روسای فدراسیونها و روسای هئیتها و برخی مدیران استانی برکنار شدند.

وی توجه به ورزش همگانی، قهرمانی، بانوان وتوسعه سرانه فضاهای ورزشی به یک متر در سال 88 را از دیگر اولویتهای ورزش کشور دانست.

علی آبادی به همراه معاونین خود برای بهره برداری از پنج طرح بزرگ ورزشی به این استان سفرکرده است.

افتتاح سالن شش هزار نفری ارومیه، سه سالن ورزشی در میاندوآب، استخر سرپوشیده اشنویه از جمله طرحهای مورد افتتاح شده در این سفر بود همچمنین کلنگ احداث دو زمین فوتبال در شهرهای مهاباد و میاندوآب بر زمین زده شد.