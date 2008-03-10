ابومازن از توافق اصولی برای آتش بس با رژیم اسرائیل سخن گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، دربیانیه دفتر پادشاهی اردن آمده است: ابومازن بعد از دیدار با عبدالله دوم شاه اردن گفت که با وی درباره پیش نویس آتش بس درحال تدوین و مذاکرات با رژیم اسرائیل بحث و گفتگو کرده است.

ابومازن افزود: دیدگاه ما، توقف شلیک موشکها است. وی اشاره کرد که مسئولان مصری را از این مسئله آگاه کرده و خواستار مداخله آنها شده ایم.



رئیس تشکیلات خودگردان گفت: گفتیم که باید عملیات به طور کامل مطابق زیر اجرا شود، یعنی حماس شلیک موشک ها را متوقف کند و در مقابل اسرائیل حمله به نوار غزه و کرانه باختری را متوقف کند و به طور اصولی توافقی در این باره وجود دارد.



براساس این بیانیه، ابومازن افزود که جنبش حماس خواستار عدم تعرض اسرائیل به رهبران این جنبش و جنبش جهاد اسلامی فلسطین شده است و به اعتقاد من، اسرائیلی ها با آن موافقت می کنند یا موافقت کرده اند".



ابومازن گفت: این همان قراردادی است که ممکن است در چند روز آینده اعلام شود.

وی افزود: این توافق درحال بررسی همچنین حاوی کاهش محاصره نوار غزه و گشایش گذرگاههای دیگر نظیر گذرگاه ابوسالم، کارنی و ایریز است و سپس در مرحله بعد درباره گشایش گذرگاه رفح براساس توافقنامه سال 2005 میلادی اندیشه و کار خواهیم کرد.



اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین امروز در بیانیه ای گفت که دولت متبوعش "به مسئولان مصری در دستیابی به آتش بس دوجانبه، همزمان و فراگیر با هدف رفع محاصره ملت فلسطین کمک خواهد کرد".

برپایه این گزارش، دولت مصر مذاکراتی را با رژیم اسرائیل و جنبش حماس برای دستیابی به توافقنامه آتش بس فراگیر آغاز کرده است.

این درحالی است که ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل امروزگفت که به هیچ توافقنامه ای برای آتش بس با حماس دست یافته نشده است.

وی در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر اشغالی بیت المقدس گفت: هیچ توافق یا مذاکراتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای دستیابی به آتش بس با حماس وجود ندارد.