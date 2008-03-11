ایران میزبان پینگ پنگ بازان جوان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز آسیا با پیشنهاد ایران مبنی بر میزبانی مسابقات تنیس روی میز جوانان آسیا در سال 2010 موافقت شد.

اجلاس هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز آسیا در جریان برگزاری رقابت های جهانی چین (5 تا 12 اسفند) تشکیل شد و شاهرخ شهنازی به عنوان قائم مقام فدراسیون آسیا در آن اجلاس شرکت کرد.

شهنازی روز گذشته (دوشنبه) پس از حضور در مسابقات تنیس روی میز چین و بدنبال آن سفر به محل برگزاری رقابت های انتخابی المپیک در هنگ کنگ به کشورمان بازگشت.