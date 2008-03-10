مهمترین سرمایه شهرداری اعتماد مردم است / خدمت به مردم باید بی منت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در همایش میثاق خدمت (گردهمایی قبول شدگان در آزمون تغییر وضعیت استخدامی قرادادی به رسمی- آزمایشی شهرداری تهران) با بیان این مطلب اظهار کرد: در ابتدا باید اعتماد بین من و شما برقرارشود و اگر من نتوانم اعتماد شما را جلب کنم و شما هم به من اعتماد نکنید مردم به ما اعتماد نخواهند کرد بنابراین ما تا وقتی که مسائل درون سازمان را حل نکنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .

وی در ادامه تصریح کرد: در همان روزهای نخستی که وارد مجموعه شهرداری شدم بارها به این موضوع در بین کارکنان شهرداری در مناطق مختلف اشاره کرده ام که هر سازمانی یک فلسفه وجودی دارد که اگر از آن فاصله بگیرد خاصیت خود را از دست می دهد و مفسده هم در جامعه ایجاد می کند و باری بردوش ملت و بیت المال می شود ولی اگر همیشه در راستای فلسفه وجودی اش حرکت کند روز به روز پویاتر و اثرگذارتر خواهد شد.

شهردار تهران تاکید کرد: اگر یکی از فلسفه های وجودی ما خدمت به مردم است این خدمت باید بی منت باشد.

دکتر محمد باقر قالیباف با اشاره به سرما و بارش نزولات آسمانی در فصل زمستان گفت: در زمستان امسال همه مردم احساس، باور و یقین کردند که تحولی در شهرداری رخ داده، همه می دانند با پول چنین اتفاقی نیافتاده بلکه وجدان کاری، حس افتخار به سازمان، اعتماد، همدلی، محبت و گذشت باعث این تحول شده است.

وی با بیان اینکه تا جایی که قدرت داشته باشیم عدالت را رعایت می کنیم افزود: شهرداری یک نهاد اجتماعی صد درصد مردمی است و همان طور که بارها اشاره کرده ام شما از من عدالت بخواهید و من از شما قناعت.

شهردار تهران با اشاره به اینکه دروان دفاع مقدس و بحث حمایت از ایثارگران در شهرداری تهران گفت: ما همه زندگی مادی و معنوی خود را مدیون ایثار گران هستیم و نمی خواهم بگویم امروز در شهادت بسته است زیرا اگر امروز توفیق جهاد نداریم توفیق خدمت داریم و چه لذتی از این بالاتر است که احساس کنیم خدمتی به همنوع خود می کنیم و برای آخرت خود ذخیره ای ایجاد می کنیم.

وی بار دیگر اعتماد سازی را بزرگترین سرمایه اجتماعی دانست و تصریح کرد: شهرداری سازمان قابل دفاعی بین مردم نیست که باید تلاش کنیم تا ضمن جلب اعتماد مردم خود را به رتبه های بالا از دید مردم برسانیم .

دکتر قالیباف ادامه داد: به نظر من به متخلف هیچ رحمی نباید کرد و کسی که درون سازمان است و به من، شما و سازمان رحم نمی کند سزاوار نیست که به او رحم کنیم و متخلفین همیشه باید احساس نا امنی کنند.

شهردار تهران با تاکید برآنکه شما باید قدر این نعمتی که خداوند به شما داده را بدانید و شکرش را به جا آورید ، گفت: شکر این نعمت جز خدمت صادقانه و بی منت نیست و با دلدادگی به خدا و عشق به میدان کار بیایید و برای کارتان دل بسوزانید.

وی سپس به مشکلات معیشتی کارکنان اشاره و خاطر نشان کرد: حل مشکلات کارکنان از جمله مسکن، وام و درمان از وظایف شهرداری است و روزی نیست که من دغدغه این را نداشته باشم و بدانید که این مشکلات حل خواهد شد و ذهن خود ار مشغول آن نکنید.

شهردار تهران در پایان گفت: در یک کلام همه باید تلاش کنیم تا در چهره بیرونی، شهرداری را از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنیم و در درون سازمان، تشکیلات را از مجموعه انسان سازمانی به سازمان انسانی تبدیل کنیم.

در ادامه متن میثاق نامه کارکنان شهرداری درمحل برگزاری مراسم( سالن همایش های برج میلاد) قرائت شد و حکم تعدادی از پذیرفته شدگان از سوی شهردار تهران به آنان اهدا شد .