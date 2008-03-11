دخالت سازمان در انتخاب دایی شایعه رسانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد علی آبادی شامگاه دوشنبه در حاشیه افتتاح سالن شش هزار نفری ارومیه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سازمان تربیت بدنی نه تنها در فدراسیون فوتبال، بلکه در هیچیک از فدراسیونهای دیگر دخالتی ندارد و برنامه این سازمان تنها هدایت و حمایت از فدراسیونهااست.
وی ادامه داد: انتخاب علی دایی انتخابی عاقلانه و منطقی از سوی فدراسیون فوتبال بوده و بازتاب آن در سطح کشور، رسانهها و افکار عمومی نشان داد که این انتخاب، انتخابی درست و مورد قبول جامعه ورزش است.
علی آبادی گفت: علی دایی فردی است که فوتبال را از صفر آغاز کرده و با تلاش مثال زدنی خود توانسته مدارج پیشرفت را با موفقیت طی کرده و به اوج برسد.
رئیس سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد: دایی ورزشکاری است که در داخل و خارج از کشور در باشگاههای معتبر دنیا با مربیان بزرگی کار کرده و با روحیه تعصب و جنگندگی خود و احساس مسئولیت بالا نسبت به مسائل ملی کشورش، گزینه مناسبی برای در دست گرفته سکان تیم ملی فوتبال ایران است.
وی یادآورشد: حضور ایران در جام جهانی با یک مربی داخلی به نفع فوتبال، ورزش و نظام سیاسی کشور است.
علی آبادی تاکید کرد: در هر صورت مربی داخلی نسبت به مربیان خارجی که ماهها طول می کشد تا فضای فوتبال کشور را بشناسند و با هر بهانه ای از فوتبال ایران جدا می شوند، بهتراست و همه باید برای اعتلای ورزش کشور تلاش کنند.
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