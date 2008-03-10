بلاروس شرط توسعه روابط با اروپا را استقلال این اتحادیه از آمریکا دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های این کشور، "الکساندر لوکاشنکو" رئیس جمهور بلاروس در نشستی با بازرگانان انگلیس در مینسک، گروهی که به سرپرستی "سجیل پارکینسون" از نمایندگان مجلس انگلیس به این کشور آمده اند اعلام داشت: " دورنمای روابط بلاروس و اتحادیه اروپا بستگی به این دارد که تا چه حد اتحادیه اروپا در سیاست خود از آمریکا استقلال خواهد داشت".

وی گفت: من فکر نمی کنم که انگلیس هیچ گونه ادعایی درباره بلاروس در حوزه سیاسی داشته باشد و ما هم قطعاً هیچ ادعایی نسبت به انگلیس نداریم و در رابطه با اتحادیه اروپا بر این باورم که اتحادیه اروپا این حق را دارد تا نقش بلاروس را در اروپا درک کند.

وی با اشاره به ترانزیت 20 درصد گاز و 40 درصد نفت تحویلی روسیه به اروپا از طریق بلاروس گفت: اتحادیه اروپا و بلاروس روابط مهمی در زمینه های اقتصادی و سیاسی دارند، اما متاسفانه آینده روابط دو طرف تنها به این دو بستگی ندارد

وی افزود: ما در روابط خود با اروپا کوتاهی نکرده ایم و دوست داریم با ما نیز اینگونه رفتار شود.

به گزارش ریانووستی، لوکاشنکو ضمن صحبت پیرامون روابط با انگلستان خاطر نشان نمود که در سال 2007 میزان سرمایه گذاری های انگلستان در اقتصاد بلاروس برابر با 800 میلیون دلار بوده است و افزود که این رقمی عظیم است و بلاروس تنها با انگلستان یک چنین همکاری دارد.

وی معتقد است که انگلستان می تواند کشوری پیشرو در سرمایه گذاری در بلاروس باشد.

به گفته رئیس جمهور بلاروس میزان مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2007 میلادی حدود 2 میلیارد دلار بوده است.

لوکاشنکو معتقد است که در همکاری های سیاسی، همه چیز را اقتصاد تعیین می کند.