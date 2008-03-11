تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با سوم ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با یازدهم مارس سال 2008 میلادی.

- دیدار معوقه تیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز با رویارویی تیم های راه آهن و پیکان در ورزشگاه راه آهن تهران آغاز می شود.

-هفته شانزدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه الف:

* کاوه زنجان - مقاومت بسیج فارس، ساعت 14، ورزشگاه کارگران زنجان

* شموشک نوشهر - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهدا نوشهر

* شهرداری بندرعباس - سرخپوشان دلوار افزار، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* استیل آذین - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی تهران

گروه ب:

* تربیت یزد - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

* آلومینیوم سازی اراک - کوثر تهران، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* فولاد خوزستان - هما تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

* ماشین سازی تبریز- مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* اتکا تهران - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی اتکا تهران

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امشب با رویارویی تیم های اینترمیلان ایتالیا و لیورپول انگلستان به پایان می رسد.

- در دیداری معوقه ازهفته بیست و دوم رقابت های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب تیم های انرژی کوتبوس و اشتوتگارت به مصاف هم می روند.

- در دیداری معوقه از هفته نوزدهم رقابت های لیگ فرانسه امشب تیم های لنس و لیل با هم روبه رو خواهند شد.

- سومین روز از یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ماهشهر پیگیری می شود:

* الریاضی لبنان - الاتحاد سوریه، ساعت 14

* هیلای عراق - زین اردن، ساعت 16

* پتروشیمی بندر امام - صبا باتری تهران، ساعت 18

* ارتودکس اردن - الاهلی یمن، ساعت 20

- پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از امروز با برگزاری 10 دیدار زیر آغاز می شود:

گروه A:

* دمپو هند - النصر لبنان

* المحرق بحرین - الصورعمان

گروه B:

* الاهلی صنعا یمن - الوحدات اردن

* الصفا لبنان - ایست بنگال هند

گروه C:

* شباب الاردن اردن - شعب حضرموت یمن

* النهضه عمان - النجمه بحرین

گروه D:

* چین جنوبی هنگ کنگ - هوم یونایتد سنگاپور

* کداه مالزی - اس سی ویکتوری مالدیو

گروه E:

* نیورادیانت مالدیو - پراک مالزی

* آرمد فورس سنگاپور - کیتچه هنگ کنگ