تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با سوم ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با یازدهم مارس سال 2008 میلادی.
- دیدار معوقه تیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز با رویارویی تیم های راه آهن و پیکان در ورزشگاه راه آهن تهران آغاز می شود.
-هفته شانزدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه الف:
* کاوه زنجان - مقاومت بسیج فارس، ساعت 14، ورزشگاه کارگران زنجان
* شموشک نوشهر - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهدا نوشهر
* شهرداری بندرعباس - سرخپوشان دلوار افزار، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس
* استیل آذین - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی تهران
گروه ب:
* تربیت یزد - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد
* آلومینیوم سازی اراک - کوثر تهران، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* فولاد خوزستان - هما تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز
* ماشین سازی تبریز- مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
* اتکا تهران - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی اتکا تهران
- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امشب با رویارویی تیم های اینترمیلان ایتالیا و لیورپول انگلستان به پایان می رسد.
- در دیداری معوقه ازهفته بیست و دوم رقابت های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب تیم های انرژی کوتبوس و اشتوتگارت به مصاف هم می روند.
- در دیداری معوقه از هفته نوزدهم رقابت های لیگ فرانسه امشب تیم های لنس و لیل با هم روبه رو خواهند شد.
- سومین روز از یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ماهشهر پیگیری می شود:
* الریاضی لبنان - الاتحاد سوریه، ساعت 14
* هیلای عراق - زین اردن، ساعت 16
* پتروشیمی بندر امام - صبا باتری تهران، ساعت 18
* ارتودکس اردن - الاهلی یمن، ساعت 20
- پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از امروز با برگزاری 10 دیدار زیر آغاز می شود:
گروه A:
* دمپو هند - النصر لبنان
* المحرق بحرین - الصورعمان
گروه B:
* الاهلی صنعا یمن - الوحدات اردن
* الصفا لبنان - ایست بنگال هند
گروه C:
* شباب الاردن اردن - شعب حضرموت یمن
* النهضه عمان - النجمه بحرین
گروه D:
* چین جنوبی هنگ کنگ - هوم یونایتد سنگاپور
* کداه مالزی - اس سی ویکتوری مالدیو
گروه E:
* نیورادیانت مالدیو - پراک مالزی
* آرمد فورس سنگاپور - کیتچه هنگ کنگ
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