بوش بازنده رقابت با چین در قاره سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه واشنگتن تایمز درتحلیل فرصتهای ازدست رفته بوش با اشاره به سخنان "باب گلدوف" فعال سیاسی دریک مصاحبه مطبوعاتی با رسانه های آمریکا در" روآندا" در جریان سفرماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا به پنج کشور آفریقایی نوشت : گلدوف به ادامه روند با ثبات سازی درقاره سیاه اشاره کرد، اما خالی بودن جای سرمایه گذاران آمریکایی دراین قاره را تاسف آورعنوان کرد.

این فعال سیاسی ادامه داد: ما چیزی را ازدست داده ایم که اکنون چین صاحب آن است.

به نوشته این روزنامه ، میزان سرمایه گذاری چین درآفریقا تحت حمایت دولت و با شرکت بخش خصوصی به حد غیرقابل تصوری رسیده است.

این روزنامه آمریکایی تفاوت روش سرمایه گذاری آمریکا وچین دراین قاره را سبب به دست آمدن نتایج متفاوت برای کشورهای آفریقایی ارزیابی کرد.

لازم به ذکراست، بوش درسفریک هفته ای خود درماه گذشته میلادی از کشورهای بنین، تانزانیا روآندا، غنا و لیبریا دیدارکرد .

خبرگزاری فرانسه،هدف سفر وی را جلوگیری ازگسترش نفوذ چین دراین قاره و متقاعد کردن کشورهای این قاره برای گسترش پایگاههای نظامی آمریکا در خاک آفریقا ارزیابی کرد.

به نوشته این رسانه غربی، هدف دیگر بوش تسلط برمنابع معدنی نفت وگاز این قاره دررقابت با چین بود.