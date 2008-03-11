57 درصد پرونده های خراسان شمالی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود

احمد کیخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: در سال جاری، شوراهای حل اختلاف استان خراسان شمالی، 63 هزار پرونده قضایی ارجاع شده را مورد رسیدگی قرار داده و مختومه کردند.

وی خاطرنشان کرد: 47 هزار پرونده وارده به محاکم شورای حل اختلاف استان خراسان شمالی به مصالحه رسیده و مختومه شده که این کارکرد شورای حل اختلاف در مصالحه پرونده های قضایی اقدام مثبتی در محاکم قضایی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی بیان داشت: در سال جاری 108 هزار پرونده قضایی به محاکم و دادگستریهای استان خراسان شمالی ارجاع شده است.