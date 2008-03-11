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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

توزیع 1600 تن میوه ارزان قیمت در خراسان شمالی

توزیع 1600 تن میوه ارزان قیمت در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی گفت: یکهزار و 600 تن میوه ارزان در این استان برای خرید نوروزی شهروندان استان خراسان شمالی توزیع شده است.

حسین کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میوه توزیع شده که شامل سیب، پرتقال و نارنگی بوده با قیمت هر کیلوگرم هشت هزار ریال در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: میوه ارزان قیمت در تمام میادین میوه و تره بار و خرده فروشیهای سطح شهر و حتی مناطق بخشها و روستاهای پر جمعیت توزیع شده تا مصرف کنندگان بتوانند به راحتی خرید داشته باشند.

کاظم زاده گفت: میوه ارزان قیمت به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت میوه و تره بار در آستانه سال نو در این استان توزیع شده و این روند تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: میوه و تره بار ارزان قیمت به اندازه نیاز در استان توزیع شده و با توزیع این میوه و تره بار قیمت آن نیز در بازار کاهش داشته است.

کد مطلب 652541

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