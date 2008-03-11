نمایشگاه فروش بهاره در بجنورد بر پا شد

محمدرضا کفاشی صبح امروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه بهاره به خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه که دارای 150 غرفه بوده علاوه بر پوشاک، البسه و کیف و کفش سایر مایحتاج عمومی مردم نیز به فروش می رسد.

وی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه مواددپروتیینی، حبوبات، خشکبار و آجیل نیز با 20 درصد زیر قیمت بازار برای خرد شهروندان به فروش می رسد.

رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی گفت: البته تمام کالا و موادغذایی که در این نمایشگاه عرضه شده با 20 درصد زیر قیمت بازار به فروش می رسد و تیمهای نظارتی نیز بر امر قیمت و کیفیت کالا و مایحتاج عرضه شده نظارت دارند.

به گفته وی نمایشگاه بهاره از 21 تا 28 اسفندماه در شهر بجنورد برا ی خرید عموم دایر خواهد بود.

وی گفت : نمایشگاه بهاره در تمام مراکز شهرستانی استان خراسان شمالی برپا شده است.