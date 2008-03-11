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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

نمایشگاه فروش بهاره در بجنورد بر پا شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی گفت: نمایشگاه بهاره کالا و مایحتاج عمومی مردم برای خرید نوروزی صبح امروز در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی گشایش یافت.

محمدرضا کفاشی صبح امروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه بهاره به خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه که دارای 150 غرفه بوده علاوه بر پوشاک، البسه و کیف و کفش سایر مایحتاج عمومی مردم نیز به فروش می رسد.

وی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه مواددپروتیینی، حبوبات، خشکبار و آجیل نیز با 20 درصد زیر قیمت بازار برای خرد شهروندان به فروش می رسد.

رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی گفت: البته تمام  کالا و موادغذایی که در این نمایشگاه عرضه شده با 20 درصد زیر قیمت بازار به فروش می رسد و تیمهای نظارتی نیز بر امر قیمت و کیفیت کالا و مایحتاج عرضه شده نظارت دارند.

به گفته وی نمایشگاه بهاره از 21 تا 28 اسفندماه در شهر بجنورد برا ی خرید عموم دایر خواهد بود.

وی گفت : نمایشگاه بهاره در تمام مراکز شهرستانی استان خراسان شمالی برپا شده است.

کد مطلب 652542

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