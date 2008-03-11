به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "پیامک از دیار باقی" از اول فروردین به مدت 30 دقیقه هر شب از شبکه اول سیما روی آنتن میرود. این مجموعه به تهیهکنندگی سیدامیر سیدزاده و کارگردانی سیروس مقدم ساخته میشود.
شریفینیا، گودرزی و شفیعیجم در نمایی از مجموعه "پیامک از دیار باقی"
در مجموعه "پیامک از دیار باقی" بازیگرانی چون محمدرضا شریفینیا، افسانه بایگان، حمید لولایی، رضا شفیعی جم، شیلا خداداد، حامد کمیلی، نادر سلیمانی، بیژن بنفش خواه، محسن قاضی مرادی و سروش گودرزی به ایفای نقش میپردازند.
این مجموعه حال و هوای کمدی دارد و درباره یک بازاری طماع و حریص به نام منصور سیمخواه است که طی یک کلاه برداری تصمیم میگیرد برای فرار از دست طلبکاران، ضمن یک دعوای ساختگی وانمود کند، مرده است. حال او که یک مرده محسوب میشود، باید به خاک سپرده شود. بنابراین شخص معتادی را راضی میکند تا با گرفتن مبلغی به جای او به خاک سپرده شود، اما با لو رفتن هویت معتاد برای طلبکاران سیم خواه ناچار میشود خود به طور موقت دفن شود و ...
از عوامل مجموعه "پیامک از دیار باقی" میتوان به مرتضی متولی مدیر تولید، سعید آقاخانی و محسن طنابنده نویسنده، امیر معقولی مدیر تصویربرداری، خشایار موحدیان تدوین، موحدیان و حمیدرضا صدری آهنگساز اشاره کرد.
مجموعه تلویزیونی "نشانی" به نویسندگی فلورا سام، کارگردانی رامبد جوان و تهیهکنندگی مجید اوجی در ایام نوروز از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. این مجموعه در 13 قسمت 45 دقیقهای داستان دختری به نام لیلاست که در پی ورشکستگی شرکت عمهاش مجبور میشود از دبی به ایران سفر کند. او دنبال صندوقی است که عمهاش هنگام خروج از ایران آن را در خانه پنهان کرده بود.
فقیهه سلطانی و امیرحسین صدیق در نمایی از مجموعه "نشانی"
آتنه فقیه نصیری، سعید پورصمیمی پرویز پورحسینی، برزو ارجمند، پروانه معصومی، داود رشیدی، مرضیه برومند، کورش تهامی، فقیهه سلطانی، امیرحسین صدیق و فلورا سام بازیگران مجموعه "نشانی" هستند. جوان علاوه بر کارگردانی در این مجموعه هم بازی میکند. سایر عوامل پروژه عبارتند از سهیل نوروزی مدیر تصویربرداری، محمد علیزاده صدابردار، پیامحسین سوری طراح صحنه و لباس، احسان رناسی طراح گریم، ناصر ملکی مدیر تولید و فریال اوجی عکاس. محصول شرکت باران فیلم.
مجموعه تلویزیونی "مرد هزار چهره" به تهیهکنندگی مجید و حمید آقاگلیان و کارگردانی مهران مدیری در ایام نوروز از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. در این مجموعه مدیری در کنار پرویز فلاحیپور، علیرضا خمسه، پژمان بازغی، سیامک انصاری، رضا فیض نوروزی، اکرم محمدی، اسماعیل سلطانیان، بهاره رهنما، سروش صحت، پرستو گلستانی، نادر سلیمانی، نصراله رادش، غلامرضا نیکخواه، رامین پور ایمان، فلامک جنیدی، شقایق دهقان، الیکا عبدالرزاقی، روشنک عجمیان،سعید پیردوست، ساعد هدایتی و ... به ایفای نقش پرداختند.
مهران مدیری در نمایی از مجموعه "مرد هزار چهره"
مجموعه "مرد هزار چهره" روایتگر یک داستان اجتماعی است. عوامل این مجموعه عبارتند پیمان قاسمخانی سرپرست نویسندگان، خشایار الوند، محراب قاسمخانی و امیر مهدی ژوله نویسندگان، عبداله بهافراز طراح نور، فروزان جلیلیفر طراح صحنه و دکور، مهرداد شکرابی طراح گریم، آوا سلطانی عربشاهی طراح لباس، محمد حاتمنژاد و حمید گرمابدری صدابرداران، منوچهر مظفری، امید رخافروز و سعیدعباس اصفهانی تصویربرداران و احسان مظفری تدوین.
مجموعه "قرارگاه مسکونی" به نویسندگی علیرضا مسعودی، کارگردانی جواد رضویان و تهیهکنندگی محمدرضا تختکشیان قرار بود نوروز 86 از شبکه یک پخش شود که با حدود یکسال تاخیر نوروز آینده روی آنتن شبکه تهران میرود. داستان این مجموعه درباره چند سرباز است که تصمیم میگیرند برای عید به مرخصی بروند، اما تنها یک نفر از آنها میتواند به مرخصی برود.
علی صادقی در نمایی از مجموعه "قرارگاه مسکونی"
در "قرارگاه مسکونی" جواد رضویان، مهران غفوریان، شهرام قائدی، یوسف صیادی، علی صالحی، آرش نوذری، علی صادقی، محسن قاضی مرادی، مهران رجبی، محمود بهرامی، قاسم زارع، جواد عزتی، ارژنگ امیرفضلی، مهدی صبایی، سیاوش مفیدی، سیدرضا حسینی، رامسین کبریتی، بیژن پیشداری، شهره لرستانی، مائده طهماسبی و مهسا کرامتی بازی میکنند.
از عوامل این پروژه میتوان به دستیار اول کارگردان: سیدمجید رضویان، تدوین: سیامک مهماندوست، مدیر تولید: حسین هادیانفر، مدیر تصویربرداری: حسین ملکی، نورپرداز: علی کنگرلو، صدابردار: مازیار شیخمحبوبی، طراح صحنه و لباس: منصوره قاضی و طراح گریم: دانش کریمی اشاره کرد.
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