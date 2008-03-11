عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بار دیگر از برلین خواست به این سازمان درمبارزه با طالبان در جنوب افغانستان کمک کند.

- جان مکین نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هفته آتی به سرزمینهای اشغالی، فرانسه وانگلیس می رود.

- کاخ سفید از اقدام رژیم صهیونیستی در ساخت واحدهای مسکونی در یکی از شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری ابراز تاسف کرد.

- یک منبع قضایی در کالیفرنیا در غرب آمریکا اعلام کرد: یک آمریکایی ایرانی الاصل به اتهام تلاش برای فروش اسلحه به نفع ایران به سه سال و 5 ماه حبس محکوم شد.

- نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه درنشست خود با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در پاریس اعلام کرد: توقف شهرک سازی و تشکیل دولت فلسطین دو شرط برای امنیت اسرائیل است.

- نتایج یک نظرسنجی جدید همچنان از پیشتازی حزب محافظه کار انگلیس در انتخابات سراسری این کشور ازحزب کارگر به رهبری گوردون براون حکایت دارد.

- نماینده روسیه درسازمان ملل متحد اعلام کرد: وزیر امورخارجه صربستان امروز دربرابر شورای امنیت درباره مسئله کوزوو که از صربستان اعلام استقلال کرد، سخنرانی می کند.

- سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان شب گذشته برای انجام سفری سه روزه وارد دوحه شد.

- یک گروه حقوق بشر اعلام کرد: استفاده از شکنجه دربازجویی از زندانیان گوانتانامو وجهه سیستم حقوقی آمریکا را خدشه دار کرده است.

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته ادعا کرد که هدف از سفر دیک چنی معاون وی به خاورمیانه کمک به روند صلح خاورمیانه پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری اش است.

- دولت صربستان از "بوریس تادیچ" رئیس جمهوری این کشور خواست پارلمان را منحل کند.

- وزیران امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی روزگذشته در نشست خود در داکار- پایتخت سنگال- سیاست تجاوزکارانه و سلطه جویانه رژیم اسرائیل بر ضد ملت فلسطین را محکوم کردند.

- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد،رژیم اسرائیل را به توقف ساخت واحد های مسکونی در کرانه باختری فراخواند.

- یک نظرسنجی نشان داده است که حمایت از اقدام قاطعانه بین المللی علیه ایران درباره مسئله هسته ای این کشور در 18 ماه گذشته کاهش یافته است.