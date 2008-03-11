امروز در تاریخ

دستگیری دانشجویان در آمریکا :

در چنین روزی در سال 1358هجری شمسی دولت آمریکا به تلافی اقدامات مردم ایران در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی بیش از 47 تن از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در این کشور را از دانشگاه اخراج کرد.

مرگ استالین و نفت ایران :

در چنین روزی در سال 1953 میلادی در جلسه شورای امنیت ملی آمریکا مسئله ایران و تأثیر مرگ استالین بر روی نفت ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



تاجگذاری شاه اسماعیل اول :



در چنین روزی در سال 1502 میلادی شاه اسماعیل اول درتبریز تاجگذاری کرد . وی به منظور وحدت عقیده در کشور مذهب شیعه را به عنوان دین رسمی اعلام کرد. شاه اسماعیل فرزند شیخ حیدر و نواده دختری" اوزون حسن" است. او از کودکی جنگجویی دلاور بود . وی به منظور نظم و تقویت سپاه قزلباش در ایران هفت ایل معروف استاجلو ، شاملو، تک لو، بهار لو، ذوالقدر، قجر و افشار را ترتیب داد . اسماعیل پس از دفع شورش های داخلی به بغداد لشکر کشید و مراد میرزا آق قویونلو را شکست داد. او توانست سلسله های آق قویونلو(صاحبان گوسفندهای سفید) و قرا قویونلو(صاحبان گوسفندهای سیاه) رااز بین ببرد . شاه اسماعیل در جنگ با عثمانی ها به دلیل نداشتن سلاح گرم شکست خورد. وی در سال 960 ه ق در گذشت .

عملیات استشهادی :

در چنین روزی در سال 1948 میلادی نیروهای جهاد مقدس، ساختمان آژانس یهود در قدس را منفجر و 11 یهودی را کشته و 86 تن دیگر را زخمی می سازند . مجاهدان فلسطینی به دستور شهید عبدالقادر الحسینی ساختمان آژانس یهود در شهر قدس را منهدم و علاوه بر به درک واصل کردن 36 صهیونیست شمار قابل توجهی را نیز زخمی کردند . مجاهد رزمنده فوزی القطب مواد منفجره لازم برای این عملیات را که 250 کیلوگرم وزن داشت تهیه نمود و رزمنده مبارز انطوان داود از اهالی بیت لحم مجری این عملیات قهرمانانه بود. وی راننده سرکنسول امریکا در قدس بود .همچنین در چنین روزی در سال 1978 میلادی یک تیم عملیاتی 12 نفره از چریکهای فلسطینی به فرماندهی دلال المغربی با انجام عملیاتی در سواحل فلسطین واقع در نزدیکی حیفا ، 37 صهیونیست را کشته و 82 تن دیگر را مجروح ساختند .

( منقول از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین )



درگذشت فلمینگ :

در چنین روزی در سال 1955میلادی، الکساندر فلمینگ کاشف پنی سیلین دیده از جهان فروبست . وی مدتی استاد دررشته میکروب شناسی در دانشگاه بود. فلمینگ درسال1945میلادی جایزه نوبل را دررشته‎های پزشکی و فیزیولوژی دریافت کرد. او با کشف خود خدمت شایان توجهی به بشریت کرده است .



تولد دی جی انرایت :

در چنین روزی در سال 1920 میلادی دی جی ان رایت شاعر و نویسنده انگلیسی به دنیا آمد .«مردان و برادران» عنوان مهمترین اثر اوست .



ازدواج رومئو و ژولیت :

بر اساس نوشته های شکسپیر رومئو و ژولیت دو عاشقی که شرح آن پیوسته در افواه غربیان است در چنین روزی در سال 1302 میلادی با یکدیگر ازدواج کردند . البته آنان در نهایت به دلایلی به وصال یکدیگر نرسیدند .



اتنا فوران کرد :

در چنین روزی در سال 1669 میلادی آتشفشان اتنا در ایتالیا که هم اکنون نیز یک آتشفشان فعال در این کشور است فوران کرد و بر اثر آن بیش از پانزده هزار نفر جان باختند .



جنگ کردلا :

در چنین روزی در سال 1795 میلادی نبرد کردلا در هند در گرفت . در این جنگ سپاه ماهاراتن از هندوستان ، شمار بسیاری از مغولها را به قتل رساند.



اشغال بغداد :

در چنین روزی در سال 1917 میلای نیروهای بریتانیا بغداد را به اشغال خود در آوردند .



مسکو پایتخت شد :

در چنین روزی در سال 1918 میلادی مسکو به عنوان پایتخت روسیه معرفی شد .



رهبری شین فین :

در چنین روزی در سال 1926 میلادی ایمون دو ولارا رهبری شین فن را خاتمه داد و از رهبری این گروه فاصله گرفت .



ورود به اتریش :

در چنین روزی در سال 1938 میلادی نیروهای آلمانی وارد اتریش شدند .



نازی ها در هلند :

در چنین روزی در سال 1943 میلادی گروه نظامی نازی در هلند شکل گرفت .



استقرار ژاپنی ها در سوماترا :

در چنین روزی در سال 1942 میلادی گروههای نظامی ژاپنی در شمال سوماترا مستقر شدند .



قطع روابط با بریتانیا :

در چنین روزی در سال 1963 میلادی سومالی روابط سیاسی خود را با بریتانیای کبیر قطع کرد .



سوکارنو پذیرفت :

در چنین روزی در سال 1965 میلای احمد سوکارنو رییس جمهور اندونزی خواسته های سرلشکر سوهارتو، کودتاچی اندونزی را مورد پذیرش قرار داد .



شناسایی کردهای عراق :

در چنین روزی در سال 1970 میلادی حزب بعث عراق جمعیت کرد این کشور را به رسمیت شناخت .



کودتا در پرتغال :

در چنین روزی در سال 1975 میلادی کودتای نظامی در پرتغال تحت فرماندهی ژنرال اسپنولا شکست خورد .



عملیات شهادت طلبانه در فلسطین :

در چنین روزی در سال 1977 میلادی بر اثر یک عملیات شادت طلبانه در فلسطین 34 اسراییلی در جاده حیفا بیت المقدس به هلاکت رسیدند . در همین روز در عملیات دیگری در سال 1978 میلادی چهل و پنج نفر از صهیونیستها به هلاکت رسیدند .



پیمان صلح :

در چنین روزی در سال 1982 میلادی "مناخیم بگین" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و انور سادات رییس جمهور مصر در واشنگتن دی سی پیمان صلح امضا کردند .



آغاز به کار گورباچف :

در چنین روزی در سال 1985 میلای "میخاییل اس گورباچف" جانشنین "کنستانتین چرنینکو" به عنوان رهبر شوروی(سابق) شد .



گذشت یک میلیون روز :

در چنین روزی در سال 1986 میلادی یک میلیون روز از تاسیس روم باستان گذشت. روم باستان در بیست و یکم مارس 753 سال قبل از میلاد تاسیس شده بود .



انحلا ل مجلس قزاقستان :

در چنین روزی در سال 1995 میلادی رییس جمهوری آذربایجان "نظر بایف" پارلمان قزاقستان را منحل اعلام کرد .