ادامه ابهام در اکران نوروزی سینماها

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می پردازد به معرفی 10 مجموعه تلویزیونی نوروزی در شبکه های مختلف سیما و ویژه برنامه های نوروزی شبکه سه. گفتگو با محمدعلی گلپایگانی (گلریز) درباره موسیقی انقلابی در صفحه گفتگو، نگاهی به فیلم "مصائب دوشیزه"، معرفی پنج فیلم احتمالی اکران نوروزی، یادداشتی بر افتتاح سینما آزادی و برنامه امروز سینماها در صفحه سینما ایران و ادامه حمایت سینماگران از سخنان مجید مجیدی، دیدار رئیس مجلس از اجرای نمایش "ملاقات بانوی سالخورده"، گزارش آخرین نشست نقد نغمه در سال 86 و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

* در نقدی بر فیلم "مصائب دوشیزه" آمده: "مضمون فیلم در نشان دادن ریشه مشترک ادیان تعمیق نمی شود چرا که تحول ژانت یک مسیر تدریجی و بطئی در متن یک مسیر دراماتیک منطقی و خلاقانه نیست. به نظر می رسد ژانت خود این تغییر و تحول را انتخاب نکرده بلکه حوادث اتفاقی باعث این تحول شده اند. فیلم در تصویر کردن زندگی ارامنه هم چندان موفق نیست. لهجه ها در اکثر موارد بیش از آنکه ارمنی باشند لهجه هایی به شدت تهرانی و غلیظ هستند و معلوم نیست که چه چیز این کاراکترها به شخصیت های ارمنی شباهت دارد؟"

"همشهری" در صفحه تجسمی می پردازد به مروری بر رخدادهای هنری سال 86، درگذشتگان عرصه تجسمی در سال 86، جال خالی دوسالانه های عمومی و چند یادداشت از هنرمندان تجسمی. روزهای داغ آخر سال در سینما و تلویزیون، تأکید وزیر ارشاد بر لزوم دریافت مجوز موسیقی، افزایش جوایز تئاتر ماه، جواب منفی رسانه های هلندی به فیلم ضد قرآنی و اخباری کوتاه از پوران درخشنده، محمد حاتمی، پری صابری و ... در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

* در یادداشتی از بهمن جلالی درباره فراز و فرودهای یک سال عکاسی ایران آمده: "یکی از نقاط قوت امسال این بود که عکس و عکاسی ایرانی توانست خودش را وارد بزرگترین حراج های آثار هنری کند. این پدیده ای بسیار موفق در زمینه عکاسی ایران است. امروز در تمام حراج های مهم که در لندن و پاریس و دبی برگزار می شود، عکس های ایرانی حضور دارند و با قیمت های بسیار خوب به فروش می رسند."

"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به شکست پروژه انتخاباتی استفاده ابزاری از هنرمندان، گزارش اولین اجلاس جهانی رادیو و نهمین جشنواره بین المللی صدا و اخبار کوتاه. گفتگو با پیام دهکردی درباره مجموعه "شهریار" در صفحه گفتگو، ساخت تله فیلم "ضربان منفی" در سیمای یزد، یادداشتی بر برنامه "سلامت باشید" و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.

* پیام دهکری درباره بازی در نقش ابوالقاسم گفته: "این شخصیت در زندگی شهریار یک آدم واقعی است هر چند با شکل مستند و واقعی اش خیلی فاصله دارد و ما کمی پررنگش کردیم. در واقع چون می خواستیم این شخصیت یک فضای دراماتیک ایجاد کند ویژگی های مستند او را حذف و چیزهایی اضافه کردیم. بازی در این نقش از وجهی دیگر هم دشوار بود چون نمی خواستم ادای بیمار مبتلا به سل را در بیاورم که مصنوعی بشود."

"ایران" در صفحات فرهنگ و هنر می پردازد به مطلبی به بهانه برپایی هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران، گپی با حبیب الله آیت اللهی دبیر این دوسالانه، بخش سوم رمان هایی که به سینما لبخند زدند درباره رمان "سکوت بره ها" و نگاهی به نمایش "تهرن". ابلاغ قانون مجازات های فعالیت غیرمجاز در عرصه موسیقی، خبری درباره مجموعه طنز نوروزی "اگه جای من بودین؟"، امضا سند همکاری اکو با پاکستان، بازگشت احمد آقالو با دو مجموعه و یک نمایش و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

* در نگاهی به نمایش "تهرن" آمده: "این نمایش بیش از آنکه به عنوان یک اثر اجرایی هویت دراماتیک خود را کشف کند، از زاویه متنی چند لایه و عمیق تأمل برانگیز می نماید. متنی متفاوت با دیگر نوشته های محمود استادمحمد از جمله "دیوان تئاترال"، "آسید کاظم" و "شب بیست و یکم". شاید آنچه از جهان ذهنی نویسنده در خلق کارنامه و نمایشنامه نویسی اش پیداست، نوعی علاقه و شیفتگی به فرهنگ مردم، تیپ های اجتماعی و فرهنگ ویژه آنان است. اصولاً این دستمایه ها هم آثار استادمحمد را در زمره رئالیسم اجتماعی قرار می دهد."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به گزارش آخرین نشست نقد نغمه، ادامه حمایت سینماگران از ائتلاف اصلاح طلبان، گپی با رضا کرم رضایی، گذری و نظری بر حراجی های نقاشی، بسته پیشنهادی و اخباری کوتاه از سینما و ...

"اعتماد" در صفحه تلویزیون می پردازد به تحلیلی بر شخصیت های بی هویت در مجموعه های تلویزیونی، اولین اظهار نظر ابراهیم حاتمی کیا درباره مجموعه "حلقه سبز"، معرفی فیلم های نوروزی شبکه اول سیما و اخبار کوتاه. بخش اول گفتگو با جلال تهرانی نمایشنامه نویس، چند نکته از نمایشنامه "دو دلقک و نصفی" و ورق خوردن خاطرات "کارگاه نمایش" در صفحه تئاتر و گزارش نشست جنجالی نقد نغمه با حضور محسن نامجو، تعویق دوباره جلسه شورای صنفی نمایش، یادداشتی هایی از بر ادامه ماجرای فیلم "آتش سبز" و تهیه کننده فیلم "سنتوری" در صفحه پایانی منعکس شده است.

* در تحلیلی بر شخصیت های بی هویت مجموعه های تلویزیونی آمده: "شاید نتوان ژانر عاشقانه را مانند ژانرهای تاریخی یا متافیزیکی قائل به دوره ای از افراط و تفریط دانست زیرا اساساً اطلاق مضمون به جای ژانر به این درام های نمایشی صحیح تر است. به این معنا که مضمون عشق هم در ژانرهای تاریخی و هم متافیزیکی و جنگی، یکی از تم های غیر قابل انکار است. با این وجود اگر رسانه تلویزیون بر این باور است که عشق جزء لاینفک یک جامعه است، لذا نمی تواند در رسانه ملی آن جامعه عشق را منزوی و مهجور نمایش دهد."

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می پردازد به گزارشی از ضرورت حضور انجمن های هنری در دوسالانه ها. خبری درباره بازتاب فیلم تازه اکرانی شده "10 هزار سال پیش از میلاد" و اخباری کوتاه از رابرت داونی جونیور، جیمزباند و ... در صفحه پایانی آمده است.

"کارگزاران" در صفحه سینما می پردازد به یادداشتی بر سینمای روشنفکری، گزارش بزرگداشت ابراهیم گلستان در دانشگاه شیکاگو و بخش پایانی گفتگو با امیرحسین علم الهدی. یادداشت هایی از هنرمندان درباره شرکت در انتخابات، گزارش فروش جهانی فیلم ها، آخرین اظهارات تهیه کننده "سنتوری"، گزارش نشست نقد نغمه و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.