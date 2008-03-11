حادثه حلبچه از جنایت جنگی هیروشیما و ناکازاکی دردناکتر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سعید حاجی محمود شامگاه روز گذشته در همایش یک روزه "تاول های خاک" در سنندج گفت: جنایتی که در حلبچه به وقوع پیوست بسی دردناک تر از بمباران شیمیای شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن بود.

وی خاطرنشان کرد: هدف صدام از بمباران شهر حلبچه مبارزه با یک دولت و ملت نبود بلکه هدف وی از بین بردن قوم کرد بود که خداوند وی را به سزای اعمال شیطانی اش رساند و به دار مجازات آویخته شد.

دبیر کل حزب سوسیال دمکرات کردستان عراق تاکید کرد: تنها کشوری که در آن زمان به یاری کردهای مسلمان و مظلوم حلبچه شتافت، ایران اسلامی بود که خود نیز درگیر جنگ ناحقی بود که صدام حسین و اربابان زورگویش به جمهوری اسلامی تحمیل کرده بودند.

سعید حاجی محمود یادآور شد: آن روز نیروهای جمهوری اسلامی ایران به مصدومان شیمیای بمباران حلبچه رسیدگی کردند و این رسانه های جمهوری اسلامی ایران بودند که برای اولین بار این خبر دردناک را به گوش جهانیان رساندند.

وی به خدمات جمهوری اسلامی به کردهای عراق در طول سالیان متمادی اشاره کرد و یادآور شد: مردم عراق به ویژه کردستان عراق همیشه قدرشناس بوده و هیچ وقت خدمات بی شائبه نظام جمهوری اسلامی در حق کردهای شمال عراق را از یاد نخواهند برد.

وی در ادامه به سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به عراق اشاره و خاطرنشان کرد: دکتر محمود احمدی نژاد با سفر خود به عراق پیام صلح و دوستی بین دو ملت ایران و عراق را به گوش جهانیان رساند.

همایش یک روزه تاول های خاک به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی حلبچه و به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با همکاری سازمان ها و ادارات دولتی استان کردستان با حضور نمایندگان دولت عراق در سنندج برگزار شد.