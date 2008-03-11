محمد میرکیانی - نویسنده کودک و نوجوان - درباره وضعیت آثار منتشر شده در حوزه ادبیات کودک در سال 86 به خبرنگار مهر گفت: این عرصه به واسطه ناشناخته بودن و بی توجهی دستخوش نوسانات زیادی شده و با ضعف و قوت پیش رفته است؛ به طوری که این مسئله منجر به سرگردانی اهالی ادبیات کودک و نوجوان شده است.

وی افزود: فراموش نکنیم که ادبیات کودک حوزه ای متفاوت با سایر وادی های ادبی است و همان طور که احتیاج به شناخت مخاطب دارد، نیازمند مطالعه و اشراف بر ادبیات نیز هست. بنابراین بهتر است به جای گرفتار شدن در فرم گرایی، دستمایه های موضوعی و تکنیکی خود را در ریشه های ادبیات کلاسیک بیابیم تا بتوانیم آثار بهتری خلق کنیم.

میرکیانی که امسال توانست با کتاب "قصه ما مثل شد" جایزه کتاب سال را از آن خود کند، در ادامه خاطرنشان کرد: امروز کتاب کودک رقبای خود را پیدا کرده است. همچنین رسانه های داخلی، صدا وسیما، الواح فشرده و منابعی چون اینترنت و ماهواره در پررنگ کردن این فضا نقش به سزایی داشته اند.

این نویسنده تصریح کرد: حوزه ادبیات کودک طی سالهای گذشته از سوی نویسندگان ساده انگاشته شده است، در حالی که عرصه ای تو در تو و نیازمند معرفت بسیار است. البته در کنار این شناخت، دولت و دست اندرکاران می توانند به هموار کردن این مسیر کمک کنند.

وی درباره بهترین اثری که امسال مطالعه کرده است نیز گفت: امسال کتابی با نام "تکامل فرهنگ" از نویسنده ای آمریکایی مطالعه کردم که درباره استعاره و نماد در فرهنگ توضیحات جالبی داشت و در مجموع اثری با ارزش و تخصصی به شمار می آمد.