روی همکاری ایران برای ساختن عراقی آزاد و آباد حساب می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالله حاجی سعید در همایش یک روزه تاول های خاک در سنندج افزود: ما در سایه همکاری با کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران عراقی آزاد و آباد خواهیم ساخت.

وی ادامه داد: دولتهای ایران و عراق مشترکات فراوانی دارند و به دلیل این مشترکات می توانند با روابطی دوستانه باعث به وجود آمدن امنیتی پایدار در منطقه باشند.

نماینده ویژه جلال طالبانی رئیس جمهور عراق تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف همیشه حامی ملت عراق به ویژه کردهای این کشور بوده و در ایام جنگ هشت ساله و بمباران شیمیای حلبچه با روی باز کردهای عراق را در خاک خود اسکان داده و امروز نیز ما نیازمند یاری و همکاری دولتمردان جمهوری اسلامی برای ساختن کشوری آزاد و مستقل بدون دخالت بیگانگان هستیم.

وی ضمن محکوم کردن جنایات صدام حسین در جریان جنگ تحمیلی بر علیه ایران اظهار داشت: صدام حسین نه تنها به مردم بی دفاع و غیرنظامی ایران حتی به مردم کشور خودش نیز رحم نکرد و باعث شد یکی از فجیع ترین جنایات جنگی در تاریخ بشریت در شهر حلبچه به وقوع بپیوندند.

عبدالله حاجی سعید خاطرنشان کرد: ما صمیمانه از همکاری و تلاش مسئولان و مدیران استان کردستان که زمینه های برگزاری چنین همایشی را مهیا کردند تقدیر و تشکر نموده و امیدواریم که مراودات فی مابین در آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد.

همایش یک روزه تاول های خاک به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی حلبچه و به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با همکاری سازمان ها و ادارات دولتی استان کردستان با حضور نمایندگان دولت عراق در سنندج برگزار شد.