امسال تلفن پلیس 110 گیلان 580 هزار بار به صدا در آمده است

فرمانده پلیس گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: از این تعداد 340 هزار مورد عملیاتی و 200 هزار مورد جنبه ارشادی و راهنمایی داشته است.

وی همچنین با بیان اینکه هشت هزار پرسنل نیروی انتظامی در ایام تعطیلات نوروزی در حالت آماده باش است، هستند، افزود: یکصد دستگاه خودروی نو به رده های مختلف نیروی انتظامی در استان از قبیل کلانتری ها، پاسگاه ها و راهنمایی و رانندگی اضافه شده است.

فرمانده پلیس گیلان در ادامه احساس امنیت در جامعه را تاثیرگذارتر از امنیت دانست و بیان داشت: گیلان یکی از استانهای امن کشور است که باید بر ثبات و تداوم امنیت بیشتر در کشور و استان تلاش شود.

سردار امیری مقدم با اشاره به عملکرد 11 ماهه این نیرو در استان گیلان، یادآور شد: امسال 89 درصد وقوع سرقت های خرد و کلان گیلان کشف و چهار هزار و 210 نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

وی از کشف 100 درصدی عوامل توزیع مواد مخدر نسبت به سال 85 در استان خبر داد و اظهار داشت: کشف دو هزار و 850 کیلوگرم انواع مخدر، برخورد با 50 باند مواد مخدر و دستگیری 13 هزار نفر در این ارتباط از جمله اقدامات پلیس مواد مخدر در استان هستند.

سردارامیری مقدم خاطرنشان کرد: کشف 56 هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز، 50 هزار بطری مشروبات خارجی، سه هزار و750 ماهواره، 280 هزار سی دی غیرمجاز، 741 قبضه سلاح جنگی و شکاری از دیگراقدامات این نیرو در سال جاری است.

وی یادآور شد: با وقوع 44 مورد قتل در سطح گیلان، 90 درصد قاتلین شناسایی شده اند.