اتحادیه اروپا علیرغم صدور قطعنامه همچنان خواستار گفتگو با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،اظهارات خاویر سولانا در واکنش به اظهارات منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران صورت گرفت که گفته بود تهران برای مذاکره آمادگی دارد.

سولانا در نشست وزیران امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد : علیرغم تصویب تحریمهای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، جامعه بین المللی خواستار از سرگیری مذاکرات برای حل موضوع هسته ای ایران است.

وی افزود : قطعنامه جدید تصویب شده ولی همزمان ما خواستار ادامه مسیر مذاکرات هستیم.

متکی روز یکشنبه گفته بود ایران آماده مذاکره با سولانا در صورتی است که نتایج قابل توجه و موثری داشته باشد.اما سولانا به این مسئله اشاره کرد که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای از سرگیری گفتگوها پیشنهادی به وی ارائه نکرده است.علاوه بر این رئیس جمهور کشورمان اعلام کرد ایران در موضوع هسته ای فقط با آژانس مذاکره می کند. در عین حال جلیلی نیز در همایش اخیر تهران یادآور شده بود ایران آماده مذاکره در 3 محور عدم تکثیر، عدم اشاعه و توسعه صلح آمیز انرژی هسته ای است.

"دیوید میلی باند" وزیر امورخارجه انگلیس هم با اشاره به وعده بسته مشوقها برای ایران از سوی گروه 1+5 به منظور از سرگیری مذاکرات با سولانا در صورتی که تهران با تعلیق غنی سازی موافقت کند، به زعم خود گفت : این بسته تنها در صورتی وجود دارد که ایران در برنامه غنی سازی اورانیوم خود از مقابله با جامعه بین المللی دست بردارد.



آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان اعضای گروه 1+5 هستند.

میلی باند در عین حال مدعی شد :رای گیری هفته گذشته در شورای امنیت بسیار مهم بود و من امیدوارم که یک پیام بسیار روشن به مردم ایران باشد مبنی بر اینکه ما خواستار تماس و تعامل [ با آنها] هستیم!

وی بدون توجه به گزارش آژانس مبنی بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران به فرافکنی درباره این فعالیتهای مشروع و قانونی پرداخت و ادعا کرد : اما ایران باید بداند که نمی تواند یک مسابقه تسلیحاتی را در خاورمیانه به راه بیندازد که مسلما پیامدهای خطرناک تری برای منطقه ای دارد که هم اکنون بسیار پرآشوب است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13 اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد. در این نشست، اندونزی به قطعنامه ضد ایرانی رای ممتنع داد.