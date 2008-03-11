دولت صربستان با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام دولت صربستان، انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور در تاریخ 11 می (21 اردیبهشت سال آینده ) برگزار می شود.

بر همین اساس قرار است دولت صربستان امروز در نامه ای خطاب به "بوریس تادیچ" رئیس جمهور این کشور، موافقت خود با برگزاری انتخابات زودهنگام را به اطلاع وی برساند.

در متن نامه ارسالی به تادیچ آمده است : با هدف بنا نهادن بنیانهای پایدار و حاکمیت قانون، ما پیشنهاد می کنیم که مجلس ملی صربستان منحل شده و انتخابات زودهنگام پارلمانی در تاریخ 11 می برگزار شود تا دولت جدید بر اساس خواست و اراده مردم تشکیل شود.

در ادامه این نامه آمده است : بعد از اعلام استقلال از سوی کوزوو، اعضای دولت صربستان دیگر با یکدیگر متحد نیستند.

به گزارش مهر، موافقت دولت صربستان با برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی پس از آن انجام می شود که روز 18 اسفند ماه "وجیسلاو کاستونیکا " نخست وزیر این کشور از سمت خود استعفا کرد.

این استعفا در پی بروز اختلافهایی در دولت صربستان درباره استقلال کوزوو انجام شد و کاستونیکا در آن تاریخ از "بوریس تادیچ" رئیس جمهور طرفدار غرب کشورش خواست انتخابات زودهنگام را برای 11 می اعلام کند .

کوزوو از سال 1999 میلادی به وسیله سازمان ملل متحد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اداره می شد که هشت سال از زمان حملات هوایی ۷۸ روزه نیروهای ناتو علیه نیروهای امنیتی صرب برای بیرون راندن آنها از کوزوو گذشت، اما برای این منطقه راه حلی پیدا نشد.

در پی این روند، کوزوو در جلسه فوق العاده پارلمان این منطقه در 28 بهمن استقلال خود را از صربستان اعلام کرد که روسیه و صربستان نیز مخالفت و آمریکا و اغلب اروپایی ها موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند.

برخی از مقامها در بلگراد به سبب به رسمیت شناخته شدن کوزوو از سوی بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا، خواستار انصراف بلگراد از الحاق به اتحادیه اروپا شده اند.