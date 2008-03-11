جنایت بعثی ها در حلبچه و سردشت از یاد نخواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار عصر روز گذشته در همایش یک روزه "تاول های خاک" در سنندج گفت: رژیم غاصب صدام جنایتهای فراوانی را در مورد ملتهای مسلمان مرتکب شد که نمونه بارز این جنایات حملات شیمیایی به حلبچه و سردشت بود که این دو حادثه برای همیشه در قلب تاریخ باقی هستند و هیچ گاه از یاد نخواهند رفت.

وی خاطرنشان کرد: کشتار مردم غیرنظامی توسط رژیم صدام حسین به وسیله مواد و سلاح های شیمیایی یکی از فجیع ترین جنایات بشری را در تاریخ به ثبت رسانید و هنوز هم زخم های این جنایات التیام نیافته است.

استاندار کردستان اظهار داشت: امروز هیچ زبان و قلمی یارای توصیف جنایتی که صدام حسین در مقابل مردم عراق روا داشت را ندارد و عواقب این حادثه تلخ هم در ایران اسلامی و هم در میان برادران کرد مسلمان شمال عراق وجود دارد.

نجار به خوی جنگ طلبی صدام حسین در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران اشاره و تصریح کرد: دولتهای غربی با تجهیز صدام حسین در پی برندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی برآمدند و وی نیز در این هشت سال از هیچ اقدامی بر علیه ملت ایران دریغ نکرده و تمامی راه های ضد بشری را برای کسب قدرت به کار بست.

وی سقوط رژیم غاصب صدام حسین را مایه خوشحالی ملتهای مسلمان دانست و تاکید کرد: امیدواریم دولت غاصب آمریکا نیز هر چه سریعتر عراق را ترک کرده و این کشور توسط مردم آزاده و مسلمان عراقی ساخته شود.

همایش یک روزه تاول های خاک به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی حلبچه به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با همکاری سازمانها و ادارات دولتی استان کردستان با حضور نمایندگان دولت عراق در سنندج برگزار شد.