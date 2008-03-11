نمایش عمومی "پرسپولیس" در لبنان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم که یکی از نامزدهای بخش بهترین فیلم انیمیشن هشتادمین دوره اسکار بود، بر مبنای یک رمان گرافیکی از زندگی و تجربیات ساتراپی، فیلمساز فرانسوی ایرانی‌الاصل از دوران انقلاب ایران و سفر وی به اروپا ساخته شده است.

به نظر می‌رسد تصمیم مقام‌های لبنانی در ممنوع اعلام کردن نمایش فیلم "پرسپولیس"، پرهیز از درگیری بیشتر با احزاب مخالف دولت بوده است. جیانلوکا چاکرا رئیس فرانت راو اینترتینمنت توزیع‌کننده مستقر در امارات متحده عربی که پخش "پرسپولیس" را در خاورمیانه به عهده دارد ابراز امیدواری کرد حداقل دی‌وی‌دی‌های این فیلم در لبنان پخش شود.

سال 2005 نیز تریلر سیاسی "سیریانا" با بازی جرج کلونی در نقش یک مامور سازمان سیا در بیروت، به خاطر حساسیت‌ها نسبت به صحنه‌هایی با حضور حزب‌الله ممنوع اعلام شد. "پرسپولیس" اولین بار در دنیا مه مه گذشته در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد.

حضور این فیلم در جشنواره کن با اعتراض رسمی دولت ایران مواجه شد که در نهایت بی ثمر بود، اما مدتی بعد به درخواست سفارت ایران در تایلند این فیلم انیمیشن که قرار بود فیلم افتتاحیه‌‌ جشنواره بین‌المللی فیلم بانکوک باشد، از جشنواره کنار گذاشته شد. اخیرا نشست نقد و بررسی "پرسپولیس" در فرهنگسرای رسانه برگزار ‌شد که با نمایش فیلم همراه بود.