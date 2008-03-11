100 مرکز اسکان مهمانان نوروزی توسط آموزش و پرورش کردستان تعیین شد

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: به منظور ایجاد رفاه و آسایش میهمانان فرهنگی، 100 مرکز اسکان با بیش از 700 اتاق ساماندهی و در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین برای ارائه خدمات بیشتر به مسافرین نوروزی استان، 140 نفر از عوامل اجرایی در ایام تعطیلات به مهمانان و مسافرین فرهنگی سرویس دهی خواهند کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان افزود: به منظور ساماندهی و پذیرش مهمانان فرهنگی، 11 پایگاه در شهرستان های استان از 29 اسنفد سال تا 12 فروردین فعالیت خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به امکانات و تجهیزات موجود در مراکز اسکان خاطرنشان کرد: این اماکن دارای امکاناتی شامل پتو، موکت، یخچال، وسایل پخت و پز و تلویزیون بوده و فرهنگیان می توانند با ارائه کارت شناسایی خود از این امکانات استفاده کنند.

ساکی یادآور شد: در نوروز سال گذشته تعداد 82 مرکز جهت اسکان مهمانان نوروزی اختصاص یافته بود که این مراکز حدود 62 هزار نفر را پذیرش کرده بودند.