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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۴

1000درخواست مشارکت در طرح هبه؛

تهرانی ها در آستانه سال نو همشهریهای خود را فراموش نکردند

تهرانی ها در آستانه سال نو همشهریهای خود را فراموش نکردند

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران از استقبال مطلوب و گسترده شهروندان تهرانی از طرح هبه خبر داد.

مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد : طرح هبه در دوره جدید با اهداف ، رویکردی نو و تدارک امکانات و نیروهای جدید از 22 روز پیش در سطح شهر تهران آغاز شده و مطرح شدن بیش از 1000 درخواست جهت مشارکت معنوی در این طرح حاکی از استقبال مطلوب شهروندان و توجه آنها به همشهریان نیازمند خود در شهر تهران است.

وی هم چنین بر استمرار داشتن طرح هبه در تمامی 365 روز سال تأکید کرد و  یادآور شد : در دوره جدید طرح، 30 خودروی مخصوص به همراه 90 نیروی آموزش دیده که همگی از لباس متحد الشکل و مشخص استفاده می کنند آماده رسیدگی یه درخواست های مشارکت شهروندان در این طرح انسان دوستانه و عام المنفعه هستند.

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهر تهران افزود : شهروندان تهرانی از طریق  تلفن 137 در خواست  هدیه اموال ، وسایل و لوازم زندگی مازاد بر نیاز خود را با سامانه شهرداری تهران مطرح می کنند و پس از آن اکیپ های طرح هبه با مراجعه به آنها اجناس مورد نظر را تحویل می گیرند.

عبداللهی در ادامه افزود : پرسنل این طرح در ازای دریافت اجناس به شهروندان رسید ارائه می دهند که از طریق شماره درج شده در رسید امکان پیگیری و اطلاع از وضعیت اجناس هدیه شده توسط شهروندان میسر است.

وی در خصوص اهداف و رویکرد های دوره جدید طرح هبه تصریح کرد : ترویج فعالیت های انسان دوستانه و خیریه ، اعتماد سازی بین شهروندان ، حمایت از اقشار محروم جامعه و اشتغال زایی از مهمترین رویکردها و اهداف طرح هبه در شهر تهران است.

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران افزود : کلیه اجناس تحویل گرفته شده در انبارهایی، کدگذاری و نگهداری می شوند و در صورت نیاز به تعمیرات و بازسازی در کارگاه های تدارک دیده شده به شکل مطلوب و مناسب آماده بهره برداری خواهند شد.

عبداللهی در مورد چگونگی تحویل هدیه شهروندان به نیازمندان نیز گفت : اداره کل امور بانوان شهرداری، معاونت فرهنگی و اجتماعی ، شورایاریها و نهادهایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و ... افراد نیازمند را به شهرداری معرفی می کنند و معاونت اجتماعی شهرداری نیز در تمام مراحل جمع آوری، نگهداری و توزیع هدیه های شهروندان، نظارت خود را بر این طرح اعمال می کند.

کد مطلب 652565

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