تهرانی ها در آستانه سال نو همشهریهای خود را فراموش نکردند

مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد : طرح هبه در دوره جدید با اهداف ، رویکردی نو و تدارک امکانات و نیروهای جدید از 22 روز پیش در سطح شهر تهران آغاز شده و مطرح شدن بیش از 1000 درخواست جهت مشارکت معنوی در این طرح حاکی از استقبال مطلوب شهروندان و توجه آنها به همشهریان نیازمند خود در شهر تهران است.

وی هم چنین بر استمرار داشتن طرح هبه در تمامی 365 روز سال تأکید کرد و یادآور شد : در دوره جدید طرح، 30 خودروی مخصوص به همراه 90 نیروی آموزش دیده که همگی از لباس متحد الشکل و مشخص استفاده می کنند آماده رسیدگی یه درخواست های مشارکت شهروندان در این طرح انسان دوستانه و عام المنفعه هستند.

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهر تهران افزود : شهروندان تهرانی از طریق تلفن 137 در خواست هدیه اموال ، وسایل و لوازم زندگی مازاد بر نیاز خود را با سامانه شهرداری تهران مطرح می کنند و پس از آن اکیپ های طرح هبه با مراجعه به آنها اجناس مورد نظر را تحویل می گیرند.

عبداللهی در ادامه افزود : پرسنل این طرح در ازای دریافت اجناس به شهروندان رسید ارائه می دهند که از طریق شماره درج شده در رسید امکان پیگیری و اطلاع از وضعیت اجناس هدیه شده توسط شهروندان میسر است.

وی در خصوص اهداف و رویکرد های دوره جدید طرح هبه تصریح کرد : ترویج فعالیت های انسان دوستانه و خیریه ، اعتماد سازی بین شهروندان ، حمایت از اقشار محروم جامعه و اشتغال زایی از مهمترین رویکردها و اهداف طرح هبه در شهر تهران است.

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران افزود : کلیه اجناس تحویل گرفته شده در انبارهایی، کدگذاری و نگهداری می شوند و در صورت نیاز به تعمیرات و بازسازی در کارگاه های تدارک دیده شده به شکل مطلوب و مناسب آماده بهره برداری خواهند شد.

عبداللهی در مورد چگونگی تحویل هدیه شهروندان به نیازمندان نیز گفت : اداره کل امور بانوان شهرداری، معاونت فرهنگی و اجتماعی ، شورایاریها و نهادهایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و ... افراد نیازمند را به شهرداری معرفی می کنند و معاونت اجتماعی شهرداری نیز در تمام مراحل جمع آوری، نگهداری و توزیع هدیه های شهروندان، نظارت خود را بر این طرح اعمال می کند.