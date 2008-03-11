به گزارش خبرنگار مهر، سیمرغ زرین بخش نگاه ملی بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر که به "فرزند خاک" محمدعلی باشه آهنگر اعطا شده بود، دوشنبه شب 20 اسفندماه در تالار اندیشه حوزه هنری به موزه شهدا اهدا شد.

در این مراسم که به همت حوزه هنری با پخش "فرزند خاک" آغاز شد، علاوه بر وزیر ارشاد چهره‌هایی چون رئیس حوزه هنری، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره، نمایندگان ارتش و نیروی انتظامی، کارگردان، تهیه‌کننده و برخی عوامل این فیلم حضور داشتند.

صفار هرندی در این مراسم با قدردانی از حوزه هنری به عنوان بانی برگزاری مراسم گفت: "از حوزه هنری تشکر می‌کنم که این باب مبارک را همچنان مفتوح نگاه داشته و میزبان چنین مراسمی شده است. امیدوارم حوزه در آینده بر دامنه این تلاش‌ها بیفزاید و با افزایش تعداد فیلم‌های دفاع مقدس دوستان ما دیگر نگران برگزاری جشنواره دفاع مقدس نباشند. تعداد آثار دفاع مقدس باید آنقدر زیاد شود که این ستاره‌ها تبدیل به منظومه‌ای درخشان شوند."

وی در ادامه تصریح کرد: "ما در زندگی برخی کارها را به صورت رسم انجام می‌دهیم. حرمتگذاری که برای برخی اشیا داریم قابل تامل است. ما وسیله‌ای را که هزاران سال پیش کاربرد داشته در موزه‌ها حفظ می کنیم و مراقب آن هستیم. دلیل این مراقبت آن است که این آثار تاریخی نشانه هویت و تاریخ ماست و مردم ما تاریخ و هویت خود را در آن می‌بینند."

وزیر ارشاد افزود: "اکنون صحبت از عزیزانی است که نه گذشته ما بلکه آینده ما را نیز تضمین کردند. یک پیراهن یا یک پلاک همه نشانه‌هایی از حیات و زندگی نسلی پرتکاپوست. مردانی که با جان خود از حریم این سرزمین دفاع کردند. آنها غیرت ایرانی و اسلامی خود را به نمایش گذاشتند. آیا آثار بجا مانده از این عزیزان قابل ستودن نیست؟"

صفار هرندی تصریح کرد: "تلاش عوامل در ساخت فیلم خوب و دوست‌داشتنی "فرزند خاک" قابل ستایش است. آنها از انتقال این مفهوم به خوبی برآمدند. متاسفانه من تنها یکبار موفق به تماشای این فیلم شدم و امیدوارم توفیق تماشای دوباره آن فراهم شود. هنر کارگردان و تهیه‌کننده این فیلم آن است که سراغ سوژه‌ای رفتند که کمتر در سینمای ایران به آن پرداخته شده است. این انتخاب آگاهانه و پردازش قوی و خوب از سوژه بکر فیلمی قایل تامل را بوجود آورد."

وی افزود: "فیلم "فرزند خاک" ثابت کرد برخلاف برخی زمزمه‌ها که سینمای دفاع مقدس را تمام شده می‌پندارد این سینما همچنان زنده و پویاست. هنوز این سینما ظرفیت‌های کشف‌نشده بسیاری دارد که این فیلم گوشه‌ای از آن را به تصویر کشید. امیدوارم فیلمسازان تیزهوش ما موفق به کشف این ظرفیت‌ها بشوند."

میرفیصل باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز در این مراسم گفت: "در این فیلم تنها بخشی از عوارض روانی جنگ به تصویر کشیده شد که البته جای تقدیر دارد. دامنه این عوارض بسیار زیاد است و باید شرایط برای ساخت آثار بیشتر در این زمینه فراهم شود. این فیلم به نوعی به بحث حفظ انسجام اسلامی نیز کمک می‌کند و از این جهت اثری برجسته است."

وی افزود: "فیلم "فرزند خاک" تلاش کرده فعالیت‌های گروه تفحص را به تصویر بکشد. این تلاش‌ها دامنه‌ای بسیار وسیع دارد و حتی در سال‌های اخیر نیز ادامه داشته است. از سوی دیگر در این فیلم شاهد رنج‌هایی هستیم که بر مردم کردستان عراق در سال‌های گذشته وارد شده بود. این فیلم می‌تواند از اقبال خوبی در میان مردم این منطقه برخوردار شود."

باقرزاده تاکید کرد: "در سال‌های اخیر متاسفانه اقبال هنرمندان بیشتر به عوارض جنگ بوده و کمتر به خود جنگ پرداخته شده است. به همین دلیل هنوز اثری فاخر در حوزه دفاع مقدس که در سطح بین‌المللی مطرح باشد ساخته نشده و در این زمینه مشکل زیاد داریم. ما هنوز نتوانسته‌ایم به اصل ماجرای دفاع مقدس بپردازیم. سوژه‌های بکر زیادی در این عرصه وجود دارد."

در ادامه این مراسم وزیر ارشاد، سردار باقرزاده، دکتر بنیانیان به همراه کارگردان و تهیه‌کننده "فرزند خاک" روی سن آمدند و سیمرغ بلورین و لوح امضا شده توسط عوامل این فیلم سینمایی را برای قرار گرفتن در موزه شهدا به نماینده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اهدا کردند. این سیمرغ اولین نماد سینمایی حاضر در موزه شهدا خواهد بود.

در این مراسم همچنین عوامل "فرزند خاک" جایزه نقدی را که باشه آهنگر به آنها تقدیم کرده بود به خانواده کارگردان فیلم بازگرداندند. علیرضا زرین‌دست فیلمبردار، مهتاب نصیرپور و شبنم مقدمی بازیگران، جمال شورجه مشاور کارگردان و برخی دیگر از عوامل فیلم در این مراسم حضور داشتند.