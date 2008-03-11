انتقال ارزشهای اسلامی در قالب هنر یک ضرورت انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام حمید پورعیسی، صبح امروز در مراسم تجلیل از بازیگران نمایش "غریبه شام " در رشت اظهار داشت: هنر به قلب و احساس انسان مربوط می شود و آدمی بدون تغذیه هنری نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد.

وی بیان داشت: هنر امروز قسمتی از زندگی مردم را پر کرده است و اکثر افراد جامعه در شبانه روز مقداری از عمر خود را با هنر می گذرانند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان عنوان کرد: متاسفانه استکبار با به خدمت گیری ازهنر درصدد بی هویت کردن فرهنگ ها و هنرهای اصیل اسلامی و دینی است که با بالابردن تولیدات هنری تاثیرگذار و سرمایه گذاری بر هنرمندان متهعد، ضرورتی انکارناپذیر است.

نمایش عاشورایی غریبه شام به کارگردانی علی حاج علی عسکری و بازی فرهاد رحمان زاده، النازتقی پور، فرشاد فرهودی، رضا قربانپور، حسن حامد، مجید نبی زاده، مهرانه بهنهاد، زیبا کاظمی، صاحبه احمدی، نیما سلیمی، پارمیدا مشتاقی و ساناز تقی پور اجرا شده است.