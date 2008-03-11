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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۸

1250 نیروی نظامی و بسیجی امنیت انتخابات در بابل را تامین می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار بابل با اشاره به اینکه برای هر صندوق سه نیروی نظامی و بسیجی در نظر گرفته شده، گفت: هزار و 248 نیروی نظامی و بسیجی امنیت انتخابات را در شهرستان بابل تامین می کنند.

مهدی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و سرنوشت ساز در این شهرستان فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در روز انتخابات در کنار هر صندوق دو بازرس، دو نماینده هیئت نظارت، یک نماینده فرماندار و بین پنج تا هفت عضو شعبات حضور دارند.

نوری با اشاره به اینکه انتخابات در بابل به صورت رایانه ای برگزار می شود، عنوان کرد: کاربران حاضر در رایانه ها مجرب، کارآزموده و فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: سه شرکت اینترنتی برای خطوط اینترنت و پشتیانی انتخابات رایانه ای در بابل فعال شدند.

فرماندار بابل تعداد کل ناظرین صندوق های اخذ رای در این شهرستان را هزار و 248 نفر اعلام کرد.

کد مطلب 652576

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