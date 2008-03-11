رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ این کلیشه رایج را در مجلس ششم و هفتم شکسته است و اینک قصد دارد با حمایت ائتلاف های گوناگون بخت خود را اینبار در حوزه انتخابیه تهران بسنجد.در همین راستا خبرگزاری مهر در گفتگویی با وی نظراتش را جویا شد.

خبرگزاری مهر: آقای طلایی نیک شما دو دور نماینده مجلس بودید، اصولا چگونه به فکر نمایندگی افتادید و از طریق چه راهی و با چه وسیله ای به مجلس راه یافتید. منظورم روند نماینده شدن شما است.

رضا طلایی نیک: تقاضای نخبگان و مردم بهار و کبودرآهنگ در ماهها قبل از ثبت نام دوره ششم مجلس موجب پذیرفتن داوطلبی این دوره شد ، علیرغم عدم پشتیبانی سیاسی جدی و فضای خاص انتخابات در سال 1378 و به خاطر پیشینه کاری قبل از مجلس در همان مرحله اول انتخابات توفیق نمایندگی دوره ششم فراهم شد. البته به تدریج با توجه به عملکرد دوره نمایندگی مجلس بسیاری از شخصیت ها و جریانات سیاسی در "تعامل نزدیک" قرار گرفتند ودر انتخابات مجلس هفتم یعنی دوره بعد با 45 درصد افزایش آرا و با رای قاطع مردم مجددا انتخاب شدم.

- می شه بپرسم که هزینه انتخاباتی شما در دوره ششم و هفتم چقدر بود؟

- با توجه به مشارکت مردمی و خودجوش بودن حمایت ها و علیرغم گستردگی حوزه انتخابیه ام که شامل 200 روستای پراکنده شش شهر بود ، هزینه های انتخاباتی در مجلس ششم کمتر از 10 میلیون تومان و در مجلس هفتم کمتر از 15 میلیون تومان بود.

- برای انتخابات مجلس هشتم چقدر هز ینه کرده اید؟

-بله، هنوز ارزیابی دقیقی از هزینه های نهایی انتخابات در حوزه بسیار وسیع تهران، ری ، اسلامشهر و شمیرانات در مقایسه با حوزه انتخابیه قبلی ام ندارم اما بیش از 20 میلیون تومان هزینه تبلیغات انتخاباتی به جز حمایت های احزاب و ائتلاف های بزرگ مردمی محاسبه شده است.

باید علاوه بر شاخص های کمی برای اصلاحات سیاسی در شاخص های کیفی انتخابات اعم از فرایند داوطلبی ، حمایتها ، تبلیغات، ائتلاف ها و معیارهای انتخاب اصلح تحولات جدی انجام گیرد. بخش عمده ای از ضعف کارآمدی مجلس به ضعیف بودن کیفیت انتخابات در ابعاد گوناگون ارتباط دارد

- به نظر شما نماینده شدن سخت است یا آسان؟

- با توجه به نارسایی ساختاری در نظام انتخاباتی از قبیل شفاف نبودن جایگاه احزاب و نامتوازن بودن حوزه های انتخابیه و عاطفی بودن فضای سیاسی و ضعف در حوزه اطلاع رسانی و شیوه های تبلیغی و تاثیرگذاری برخی از کانون های قدرت و ثروت مانند شبکه دولتی و دخالت های غیر مجاز علیرغم انگیزه و اراده آحاد مردم برای حضور حداکثری انتخابات، شاخص های کیفی انتخابات به شدت سئوال برانگیز است و لذا باید علاوه بر شاخص های کمی برای اصلاحات سیاسی در شاخص های کیفی انتخابات اعم از فرایند داوطلبی ، حمایتها ، تبلیغات، ائتلاف ها و معیارهای انتخاب اصلح تحولات جدی انجام گیرد. بخش عمده ای از ضعف کارآمدی مجلس به ضعیف بودن کیفیت انتخابات در ابعاد گوناگون ارتباط دارد.

وی در ادامه این گفتگو با مهر تاکید کرد: البته عدم رشد شاخص های کیفی انتخابات علیرغم حماسه حضور حداکثری مردم به نارسایی در ساختار درونی مجلس و شفاف نبودن الگوی تعامل مجلس با سایر ارکان نظام بر می گردد که این موضوع جایگاه رفیع خانه ملت را به لحاظ کارآمدی و اثربخشی تنزل داده است.

شاید یکی از شاخص های کارآمدتر شدن مجلس همین ارتقا حد نصاب تحصیلات داوطلبان از فوق دیپلم به فوق لیسانس باشد که علیرغم ناکافی بودن در بهتر شدن کارکرد دوره آینده موثر واقع می شود اما علاوه بر لزوم ارتقا شاخص تحصیلات نامزدها باید برخورداری از تجارب موثر و امکان فعالیت جمعی بر مبنای برنامه قانون گذاری و نظارت به ویژه با پشتیبانی احزاب توانمند در ساختار انتخابات مجلس هدفگذاری شود.

- برخی ها معتقد که مجلس ، بیشتر مجلس معتمدان است تا نخبگان. یعنی فاصله بین عملکرد قانونگذاری و نظارتی بسیار زیاد است. آیا با این تحلیل موافقید؟

- بله، یا باید مجلس با اصلاح قانون اساسی در دو نهاد قانونگذاری و نظارتی تفکیک شود یعنی مجلس قانون گذاری متشکل از برجسته ترین صاحب نظران و نخبگان کشور تشکیل شود و مجلس با اصلاح ساختار شوراهای فرادستی و تشکیل مجلسی نظارتی و کارآمد تفکیک شود تا قانونگذاری و نظارت لازم اعمال شود. یا اینکه ساختار انتخابات و نظام گردش کار مجلس تحت چارچوب همین قوانین فعلی بازنگری جدی شود.

- آقای طلایی نیک شما همزمان در لیست مشترک حزب اعتماد ملی و اصولگرایان نزدیک به جریان دکتر محسن رضایی قرار گرفته اید، فکر می کنید شباهت آقای کروبی و محسن رضایی از حیث دیدگاه سیاسی چه بوده است که هر دو شما را انتخاب کرده اند؟!

- بر حسب سوابق از بدو جوانی و دوران انقلاب و دفاع مقدس و پس از بررسی عملکرد بنده می توان فهمید که هویت اصلی من اصولگرایی است . البته قرائت های گوناگونی از اصولگرایی وجود دارد و اصولگرایی ریشه در ارزشگرایی دینی، اندیشه امام ، ولایت پذیری ، اعتقاد و التزام به قانون اساسی، مشارکت در عرصه های سرنوشت ساز ملی و صیانت از حقوق و جایگاه مردم و اصل "عقلانیت" دارد.

اصولگرایی ریشه در ارزشگرایی ، اندیشه امام ، ولایت پذیری ، اعتقاد و التزام به قانون اساسی، مشارکت در عرصه های سرنوشت ساز ملی و صیانت از حقوق و جایگاه مردم و اصل "عقلانیت" دارد. مرزبندی های خشک و تعصبی و قرار دادن هویت اصولگرایی در ماهیت واکنشی نسبت به اصطلاح طلبان بزرگترین انحراف و ظلم به جریان بزرگ اصولگرایی برای حال و آینده کشور است.

بنابراین با این مبانی جامع اصولگرایی ، اکثریت اصولگرایان مصطلح و حتی اصلاح طلبان ارزشی و عناصر مستقل و معتقد به اصل انقلاب و نظام اصولگرا هستند و مرزبندی های خشک و تعصبی و قرار دادن هویت اصولگرایی در ماهیت واکنشی نسبت به اصطلاح طلبان بزرگترین انحراف و ظلم به جریان بزرگ اصولگرایی برای حال و آینده کشور است. باید با حفظ ظرفیت ها و توسعه فضای اصولگرایی به عنوان راهبرد حفظ انقلاب و نظام و پیشرفت کشور و در برگیرنده اصلاح گری اصولی آن را حفظ کرد و یکی از تعابیر زیبای رهبر انقلاب این است که "راه صحیح اصولگرایی اصلاح طلبانه است."

بنابراین علیرغم عضویت در ائتلاف فراگیر اصولگرایان و حمایت بیش از 20 حزب و ائتلاف دیگر هویت ما تغییر نمی کند بلکه عملکرد فراجناحی در مجالس ششم و هفتم با حفظ هویت اصولگرایی موجب زمینه های تعامل با اکثر اصولگرایان غیر متعصب و بخشی از اصلاح طلبان ارزشی شده است و شاید دلیل قرار گرفتنم در لیست اعتماد ملی می تواند این باشد.

- بطور خاص در مورد شباهت های آقایان رضایی و کروبی چیزی نگفتید.

- واقعیت این است که شخصیت های مطرح نظام علیرغم مرزبندی های جناحی و بزرگنمایی آن در برخی مقاطع به ویژه از سوی عوامل حاشیه ای ، تعامل فکری و درونی بسیار نزدیکی دارند . بر اساس اطلاع موثق من بیش از 70 درصد شخصیت های بزرگ اصولگرا و اصلاح طلب بر روابط عاطفی و تعامل فکری نزدیک با اعتقادات مشترک حداکثری برخوردار هستند شاید تاکتیک های انتخاباتی و سیاسی در برخی از مقاطع رقابت ها را به تقابل وانمود می کند ولی واقعیت این است که در بین 70 درصد از شخصیت اصلی نظام و انقلاب تقابل مبنایی و اساسی وجود ندارد.

- به عنوان نماینده ای که هم در دور ششم و هم در دور هفتم حضور داشتید عملکرد کدام یک از آقایان حداد عادل و کروبی را در مقام ریاست مجلس موفق تر می دانید؟

-هر یک از شخصیت های دلسوز و با تجربه نظام ویژگی های خاص خود را دارند . مقایسه شخصیتی بین چهره های هر نظام به سادگی ممکن نیست چون خداوند هیچ انسانی را مشابه دیگری در همه ویژگی ها نیافریده است اما به لحاظ کارکردی و تجربه شخصی من از ریاست آقایان کروبی در مجلس ششم و حداد عادل در مجلس هفتم ویژگی های مشترکی چون پایبندی به اصول و ارزشهای نظام و تلاش برای تعادل مجلس از ویژگی های مشترک و برجسته آقایان حداد و کروبی است.

آقای کروبی در "ظرفیت سازی برای همه سلایق درونی مجلس" و آقای حداد عادل در "حفظ آرامش بین مجلس و سایر ارکان نظام" نقش برجسته ترین داشتند

ولی علیرغم این کارکرد های مشترک آقای کروبی در "ظرفیت سازی برای همه سلایق درونی مجلس" و آقای حداد عادل در "حفظ آرامش بین مجلس و سایر ارکان نظام" نقش برجسته تری داشتند. البته مقتضیات مجلس ششم و هفتم و فضای عمومی کشور و به ویژه تفاوت های رویکردی در دولت هشتم و نهم و دو الگوی متفاوت مجلس را در شیوه اداری قوه مقننه ایجاب می کرد. در درون، مجلس هفتم نسبت به دوره ششم با ریاست مجلس هماهنگ تر بود ، یکی از چالش های طاقت فرسای آقایان کروبی در مجلس ششم کارشکنی های داخلی طیف افراطی فراکسیون اکثریت بود که مدیریت مجلس ششم را در فضای ملتهب با محدودیت های خاصی روبرو کرده بود.

بجز یکی دو مورد مانند تحصن ، آقای کروبی در اکثر چالش ها و کارشکنی ها با پشتیبانی نمایندگان ارزشی اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل نقش مهمی در مدیریت مجلس اعمال کرد.

- در مورد عملکرد مجلس هفتم در عرصه سیاست خارجی و موضوع هسته ای تحلیل ها بسیار متفاوت است. نظر شما در خصوص عملکرد مجلس هفتم در این عرصه به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که از نزدیک در جریان امور بودید، چیست؟

- علیرغم نقش حداقلی مجلس هفتم در پیشبرد سیاست خارجی، عملکرد دوره هفتم مجلس در پشتیبانی از دیپلماسی هسته ای و صیانت از حقوق ملی بسیار موثر بود، مصوبه مجلس برای افزایش اختیارات دولت در تنظیم تاکتیک ها و راهبرد دیپلماسی هسته ای با تاکید بر هدف گذاری برای برخورداری از چرخه سوخت صلح آمیز هسته ای از عملکرد مجلس هفتم است اما تکیه کمتر به ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی و نقش ضعیف مجلس هفتم در فرآیند تصمیم سازی دیپلماسی هسته ای مورد انتقاد است.

ابتکاراتی مانند طرح مدالتیه که در دوره مدیریت آقای لاریجانی شکل گرفت و موضع گیری های مستحکم آقای احمدی نژاد و پشتیبانی قاطع مجلس همگام با ملت ایران و تدابیر کارساز رهبر انقلاب تاکنون از تشدید فشارها و آسیب پذیری ساختارها جلوگیری کرده است.

طلایی نیک درادامه به مهر گفت: در محیط بین المللی علاوه بر دیپلماسی رسمی باید از دیپلماسی پارلمانی هم برای تعدیل فضاهای منفی و تقویت زمینه های مثبت تا نهایت امکان استفاده شود اما در ایران هنوز دیپلماسی پارلمانی در سیاست خارجی جایگاه واقعی خود را برای پشتیبانی از اهداف نظام به دست نیاورده و ندارد. واقعیت این است که دیپلماسی هوشمند و کارآمد هزینه های تحمیلی از این تحول بزرگ و ملی را تعدیل می کند و امروز باید مهمترین مسئله ما کنترل هزینه های خارجی این فرایند در سطح حداقلی باشد.

ابتکاراتی مانند طرح مدالتیه که در دوره مدیریت آقای لاریجانی شکل گرفت و موضع گیری های مستحکم آقای احمدی نژاد و پشتیبانی قاطع مجلس همگام با ملت ایران و تدابیر کارساز رهبر انقلاب تاکنون از تشدید فشارها و آسیب پذیری ساختارها جلوگیری کرده است اما نباید علیرغم بدست آوردن دستاوردهای عظیم فنی و شفاف سازی و اعتماد سازی در نظر افکار عمومی جهان از شگردهای جدید و اعمال فشارهای بعدی غافل باشیم.

-با توجه به صدور قطعنامه سوم شورای امنیت، فکر می کنید راهکارهای خنثی کردن فشارها چه باشد و مجلس آتی چه نقشی را می تواند در این خصوص ایفا کند؟

- ایران در شرایط فعلی می تواند با دیپلماسی کارآمد از فرصت های متعدد منطقه ای ، فراملی و محیط بین الملل برای کنترل فشارهای آمریکا و همفکرانش استفاده کند و این می تواند جزئی از اولویت های مجلس هشتم باشد.

چالش های آمریکا در کشورهای منطقه ، بحران بازار نفت ، آغاز جنگ سرد بین روسیه و آمریکا ، رقابت های نوین قدرت های بزرگ و نفوذ منطقه ای ایران ، فرصت های دیپلماتیک زیادی را برای ما فراهم کرده است و علیرغم صدور سه قطعنامه شورای امنیت و مشکلات محدود در روابط تجاری و اقتصادی، ظرفیت های بزرگ ایران می تواند مانع موثر بودن قعطنامه ها شود .



بسیاری از کشورهای دنیا به حسب منافع خود ودرک دسیسه های آمریکا و صهیونیست ها ، علیرغم همراهی رسمی و ظاهری با قطعنامه های علیه ایران به اجرای این قطعنامه ها پایبند نیستند و سیاسی شدن قطعنامه های شورای امنیت در مورد ایران و تحولات خاورمیانه اثر بخشی و جایگاه حقوقی آن را بشدت کاهش داده است.

- بعضی ها معتقدند فرصت مذاکره با آمریکا دردوره فعلی به نوعی از بین رفت و این فرصت دیپلماتیک به درستی مدیریت نشد نظر شما در این خصوص چیست؟

- علیرغم برخی زمینه های محدود و نسبی برای مذاکره ایران و آمریکا هنوز تنش های ساختاری مانع از تحقق این مسئله است . هنوز ساختار و راهبردهای دولت آمریکا نسبت به ایران مانع اصلی رفع تنش ها و بحران در روابط دو کشور است . هر چند که درون حاکمیت و بین نخبگان آمریکا و افکار عمومی آمریکا اخیرا تمایل جدیدی به حمایت از تغییر ساختار و راهبرد و مواضع این کشور نسبت به ایران و امکان رفع بحران در روابط دو کشور پدید آمده است اما منسجم نبودن دیدگاههای راهبردی بین مقامات و تئورسین های آمریکایی موجب نوسانات محسوس در مواضع اخیر ایالات متحده نسبت به ایران شده است.

به گونه ای که با مقایسه اظهارات و مواضع چهره های مطرحی چون کسینجر ، آلبرایت ، بوش ، رایس ، کارتر ، مک کین، می توان به تزلزل و اختلافات راهبردی در مواجه آمریکا با ایران پی برد. در ایران هم علیرغم اختلافات نسبی، نسبت به چگونگی استفاده از فرصت های مقطعی مذاکره غیر مستقیم و غیر رسمی با آمریکا، هنوز به لحاظ راهبردی ، امنیت و منافع ملی کشور امکان انجام گفتگوهای رسمی را ضروری نکرده است.

- به نظر شما مهمترین اولویت مجلس هشتم چه باید باشد ؟ از شعارهای انتخاباتی به نظر می رسد مسئله تورم و گرانی به عنوان مسئله اصلی کشور درآمده است.

- مقتضیات داخلی کشور و اولویت های اقتصادی ، اجتماعی و مقتضیات خارجی کشور که ارتقاء مناسبات بین المللی کشور است مهمترین اولویت های مجلس هشتم خواهد بود . مجلس هشتم باید با جبران کاستی های مجلس هفتم، برنامه راهبردی برای تحول در قوانین اقتصای و نوسازی جامعه داشته باشد. واقعیت این است که وضعیت کنونی تورم و رشد نقدینگی علاوه بر اختلاف در معیشت مردم می تواند شاخص های امنیت اجتماعی و انسجام ملی را هم تحت شعاع قرار دهد. مجلس هشتم باید با نوسازی اقتصاد و تحکیم اتحاد ملی با پشتوانه عدالت مطالبات مهم مردم را در حوزه اقتصاد از قبیل بیکاری، فقر ، تورم، مسکن ، مدیریت سوخت را حل کند وباید با حمایت عملی از نهضت تولید علم به غنی سازی آموزش عالی همت بورزد.

انحراف از راهبردهای مصوب نظام مثل سند چشم انداز و اصل 44 و کم توجهی به مدیریت کارآمد مانع از پیشرفت کشور خواهد بود . لذا مجلس هشتم مجلس سرنوشت ملی برای اقتصاد جامعه ما خواهد بود و مجلس هشتم به نمایندگانی شجاع ، کارآمد و ارزشگرا نیاز دارد

انحراف از راهبردهای مصوب نظام مثل سند چشم انداز و اصل 44 و کم توجهی به مدیریت کارآمد مانع از پیشرفت کشور خواهد بود . لذا مجلس هشتم مجلس ، سرنوشت ملی برای اقتصاد جامعه ما را رقم خواهد زد و بر این اساس به نمایندگانی شجاع ، کارآمد و ارزشگرا نیاز دارد. برای حل معضل تورم باید راهبردهایی از قبیل کاهش هزینه های دولت و کاهش وابستگی به نفت ، کنترل نقدینگی در کمتر از سطح 20 درصد ، اصلاح ساختار اقتصاد ملی بر بنای اصل 44 ، واگذاری سالیانه 20 درصد شرکت های دولتی به بخش خصوصی انجام شود متاسفانه تصویب بودجه 86 و 87 انحرافی آشکاراز راهبردهای سند چشم انداز توسعه ملی و سیاست های اصل 44 بود.

- با توجه به اینکه مجلس هشتم با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری همزمان است فکر می کنید آقای دکتر احمدی نژاد در دور دوم هم رای بیاورد؟ مجلس هشتم چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت ؟

-غلبه احساسات سیاسی و تحولات پرسرعت داخلی و خارجی برای محاسبه گری این نوع موضوعات ، دشواری خاصی ایجاد می کند. ترکیب مجلس هشتم قطعا بر فضای انتخابات دهم ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود.

با تشکر از شما بخاطر شرکت در این گفتگو.