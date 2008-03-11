افزایش مخالفت مردم جهان با تحریم ایران/حمایت از فعالیت تحت نظارت آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یک نظرسنجی که برای شبکه خبری بی بی سی انجام شد، نشان داد که تعداد کمتری از مردم جهان هم اکنون بر این باورند که ایران باید به سبب پایبند نبودن به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد با تحریمها یا اقدامهای نظامی روبرو شود.

در این نظرسنجی که 30 هزار نفر از مردم جهان درآن مشارکت کردند بیشتر آنها گفتند که باید به ایران اجازه داد سوخت هسته ای را در صورتی که تحت نظارتهای آژانس باشد تولید کند.

"استیون کول" مدیر مرکز "پیپا" که این نظرسنجی را با همکاری "گلوب اسکن" برای بی بی سی انجام داده ، گفت:" به نظر می رسد که مردم در بسیاری از کشورها خواستار کاهش مقابله با ایران و ادامه نظارتهای سازمان ملل متحد برای اطمینان از این مسئله هستند که ایران سلاحهای هسته ای را توسعه نمی دهد."

این نظرسنجی در31 کشور جهان انجام شد و پیش از آن یک نظرسنجی مشابه در ژوئن سال 2006 انجام شده بود. در نظرسنجی اخیر حمایت مردم جهان از تحریمها یا حملات نظامی در بیش از نیمی از کشورها که در آنجا نظرسنجی انجام شد کاهش یافته است. این نظرسنجی همچنین در کشورهایی انجام شد که حمایت از اقدام سخت علیه ایران در بالاترین سطح بود و این در حالی است که در این کشورها نیز حمایت از اقدامهای سخت کاهش یافته بود.

حمایت از این اقدامهای سخت در در استرالیا با 10 درصد کاهش از 52 درصد به 42 درصد رسیده است. در انگلیس هم با 9 درصد کاهش از 43 درصد به 34 درصد و در آلمان هم با 9 درصد کاهش از 46 درصد به 37 درصد کاهش یافته است. به طور کلی تنها هفت درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی از ایده حملات نظامی حمایت کردند.

به گزارش مهر ، با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و اعتراف این نهاد به همکاری مثبت و سازنده کشورمان، آمریکا و متحدان غربی این کشور بر خلاف قوانین بین المللی با استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت به کارشکنیها و مانع تراشیهای خود در برابر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران به عنوان یکی از اعضای متعهد و پایبند آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهند، اما هیچ اقدامی بر ضد رژیم اشغالگر قدس که مجهز به سلاحهای ویرانگر هسته ای است انجام نمی دهند.

رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن دست کم 200 کلاهک اتمی تنها دارنده سلاح اتمی در خاورمیانه به شمار می رود و به گواه کارشناسان و تحلیلگران، بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی به شمار می رود.